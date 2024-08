El nuevo entrenador Wück percibe una situación de doble nivel superior.

Después de culminar con éxito su carrera como entrenador con una medalla de bronce en París, el papel de liderar el equipo femenino de la DFB ahora recae en Christian Wück. Esto no es su primer baile con los oficiales de la federación, ya que no lo ven como una elección al azar. Wück aspira a recuperar su antigua posición o incluso superarla algún día.

Justo antes de su presentación oficial, un pequeño problema técnico ensombreció la sala de medios en la lujosa sede de la Asociación Alemana de Fútbol. Pero Wück, de 51 años, permaneció imperturbable. Acomodó a numerosos fotógrafos con una pose en una polo negra, saboreando la inesperada luz de los reflectores.

En su presentación, dos semanas después de asegurar la medalla de bronce olímpica, Wück expresó su gratitud por haber sido elegido para este papel. Como una persona 'espontánea', confesó haber aceptado la oferta después de una sola noche de reflexión. "Entrenar al equipo nacional femenino alemán es un gran privilegio para mí. Este equipo tiene un gran potencial. Se han puesto las bases para allanar el camino hacia futuras victorias", compartió.

Reiterando su papel como 'desarrollador' hasta 2026, Wück citó la excelente mentalidad que observó en los Juegos Olímpicos de París. "Ahora se trata de afinar los detalles para recuperar nuestra segunda o incluso primera posición algún día", afirmó. Estos ajustes meticulosos se abordarían en colaboración con sus asistentes Maren Meinert y Saskia Bartusiak.

"No es una cita a ciegas"

Desmintiendo las dudas sobre su falta de experiencia en el ámbito femenino, Wück afirmó: "He tenido la ventaja de estar al tanto de esta oportunidad desde mediados de enero y he podido observar numerosos partidos y videos, por lo que me he familiarizado gradualmente con el terreno".

Desde una perspectiva de entrenador, concluyó: "Las diferencias no son marcadas. Jugamos en un campo verde, intentamos marcar goles. Los fundamentos siguen siendo los mismos".

Su historial como entrenador de las categorías juveniles masculinas de la DFB desde 2012 obtuvo la aprobación de los tomadores de decisiones. "No es un novato. Christian es muy respetado", destacó el CEO de la DFB, Andreas Rettig. Además, la directora deportiva de la DFB, Nia Künzer, opinó: "Lo que me impresionó fue su capacidad para moldear jugadores, sacar lo mejor de ellos y dar forma a un equipo capaz de ganar títulos. Eso será un factor significativo para nosotros".

"Dos número uno"

Wück podría estar liderando un cambio generacional. El futuro de la fracción U30 encabezada por la capitana Alexandra Popp y Marina Hegering remains incierto. "He hablado con varias jugadoras y tengo una idea de hacia dónde se dirige la marea", insinuó Wück, pero se negó a revelar detalles específicos. También se mostró reservado sobre la situación de la portería, revelando: "Tengo dos opciones de primer nivel en Merle Frohms y Ann-Katrin Berger. La convicción de la francona se reafirmó firmemente".

Wück tiene algo de tiempo para estrategizar antes de su debut. Su debut está programado para el 25 de octubre (8:30 p. m.) en el partido en Wembley. Tres días después, su equipo se enfrentará a Australia en casa, en Duisburg. Su primera gran tarea será la EM 2025 en Suiza, una competición para la que ya se ha clasificado bajo el liderazgo de Horst Hrubesch. El domingo, Wück observará a varios de sus posibles jugadores durante la Supercopa entre Bayern y Wolfsburg.

