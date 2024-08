- El nuevo drama de amor Emily en París continúa

París en el pasado, pero para aquellos que desean sumergirse en imágenes románticas de Francia, el cuento de hadas de Emily está listo para transmitirse en Netflix a partir del jueves (15.08.). Con sus escenarios kitsch, vestimentas cuestionables y suficiente drama amoroso complicado, la temporada cuatro de "Emily en París" regresa, al menos la primera parte.

Lily Collins regresa como la ambiciosa joven directora de marketing, Emily, quien llega a París desde Chicago y se enamora de la ciudad y su encanto francés después de una cultura shock inicial. Collins describe esta nueva temporada como "la temporada de la vulnerabilidad". Los fanáticos pueden esperar escenas caóticas y crisis emocionales, como reveló a "InStyle". Hasta ahora, muy dramático.

"Triángulos, círculos, cuadrados": Enredos amorosos se vuelven más complejos?

En la nueva temporada, Emily, quien comenzó la serie como una ingenua, aparece más segura y sogar un poco atrevida. Sin embargo, no esperen demasiada pasión ardiente, ya que Collins advierte: "Triángulos, círculos, cuadrados - la geometría del amor es más fuerte que nunca este año". Después de que Emily possibly tenga sexo fuera del dormitorio por primera vez, rápidamente se da cuenta de que necesita límites claros - y una manta en su cama.

El creador de la serie, Darren Star, busca mostrar más vida cotidiana en los nuevos episodios de la serie a menudo criticada por ser irreal y romántica. Las primeras fotos sugieren que Emily experimentará su primer invierno en París -naturalmente, en no menos atuendos extravagantes que en temporadas anteriores. ¿Por qué más la co-productora Collins y la estilista Marylin Fitoussi habrían preparado más de 80 looks?

Emily aún dividida entre Gabriel y Alfie

La gran pregunta en la mente de muchos fanáticos es cómo evolucionará la vida amorosa de Emily después del explosivo final de la temporada tres. Camille (Camille Razat) canceló su boda espontánea con su novio de toda la vida, Gabriel (Lucas Bravo) -en parte debido a su creencia de que él tiene sentimientos por Emily. Desde que comenzó la serie, Emily y Gabriel han estado dando vueltas el uno alrededor del otro, sin poder hacer que una relación funcione.

Si las posibilidades de Gabriel con Emily mejoran después de la revelación del embarazo de Camille, remains to be seen. El productor Star le dice a "Deadline": "Quizás Emily y Gabriel no estén destinados a estar juntos, al menos no en un futuro cercano". Y en cuanto a Emily's ex-pareja, Alfie (Lucien Laviscount), Star dice: "Creo que no tendrá un gran papel romántico, pero eso no significa que se haya ido". Camille y la mejor amiga de Emily, Mindy (Ashley Park), también podrían enfrentar emocionales montañas rusas.

Emily en Roma en lugar de París

Un verdadero cambio llega con los episodios en el otoño. "A pesar de que el corazón de Emily remains loyal to París, su vida tomará giros inesperados esta temporada: No te sorprendas si toma vacaciones romanas", Collins reveló el año pasado. Después de vivir como un dios en Francia, ¿Emily ahora experimentará La Dolce Vita? ¿Y irá sola, con compañía masculina o encontrará un nuevo interés amoroso allí?

