El nuevo acceso de Rothe a la opción de compra de BVB

Nuevo fichaje Tom Rothe ve la competencia en su posición en el 1. FC Union Berlin como beneficiosa para su propio desarrollo. El jugador de 19 años jugará su primera temporada con el equipo de la Bundesliga de la capital. Después de pasar un año cedido en la 2. Bundesliga con Holstein Kiel, el lateral izquierdo llegó de Borussia Dortmund a los Köpenickers.

"Hay competencia, por supuesto. Pero eso no es necesariamente algo malo. También me ayuda a progresar. Si tienes a alguien como Robin delante de ti, puedes aprender mucho", dijo Rothe en una rueda de prensa con los Iron Ones, refiriéndose al jugador nacional Gosens.

En el reciente partido de prueba contra la Real Sociedad (1:1), Rothe debutó con los berlineses y convenció de inmediato al entrenador Bo Svensson. "Tom es un chico positivo que trae mucho potencial de talento. Creo que nos dará muchas alegrías", destacó el danés.

No hay problema si el BVB ejerce la opción de recompra

Sin embargo, Rothe aún está lejos de ser un jugador completo. En la defensa, necesita ser más estable y mejorar cuando se enfrenta a jugadores rápidos y ágiles uno a uno, dijo Rothe sobre sí mismo.

Ve el movimiento a Berlín, que los Unioners se dice que pagaron cinco millones de euros, como un buen siguiente paso. Sin embargo, los Dortmunders tienen una opción de recompra, como confirmó Rothe. No se sabe cuánto tiempo su contrato con Union es válido, ya que el club no proporciona información al respecto.

Si el BVB ejerciera la opción de recompra, no hay muchos clubes más bellos con mejores aficionados que en Dortmund, destacó Rothe. Si ocurre, "no tengo problema con eso". El entrenador del BVB, Nuri Sahin, podría entender su paso, pero le habría gustado verlo staying en Dortmund.

Otros defensores en el equipo pueden proporcionar una valiosa oportunidad de aprendizaje para Rothe. Si la opción de recompra se ejerciera por el Borussia Dortmund, Rothe estaría abierto a regresar a su antiguo club.

