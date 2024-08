- El noruego Nusa insiste: "No soy el próximo Neymar"

Antonio Nusa se mantendrá principalmente fiel a sí mismo. La nueva esperanza de RB Leipzig tras la partida de Dani Olmo no está del todo seguro sobre el origen de su apodo "Neymar noruego". "Supongo que es porque Neymar era mi héroe de la infancia. Lo miraba mucho. Es un jugador increíble, pero no soy el reemplazo de Neymar", declaró el versátil atacante durante su presentación en Leipzig. "Soy Antonio Nusa y quiero ser yo. Ya no necesito ese apodo", declaró el internacional noruego, que llegó a Leipzig desde el club belga FC Brujas por una cantidad superior a 20 millones de euros. Firmó un contrato con los dos veces campeones de la Copa hasta el 30 de junio de 2029.

El jugador de 19 años, que marcó en su debut en el partido de la DFB-Pokal contra Rot-Weiss Essen (4:1) poco después de entrar al campo, también dejó una buena impresión en el entrenador Marco Rose con su toque de balón. "He estado puliendo mi toque de balón y habilidades de regate durante toda mi vida de entrenamiento. Todavía no es perfecto", dijo Nusa, quien heredó el número de camiseta de Dani Olmo. "Dani Olmo es un jugador verdaderamente excepcional que ha dejado un impacto significativo aquí", dijo el siete veces internacional noruego. Al mismo tiempo, elogió al entrenador Rose: "Sé que fue fundamental en el éxito de Haaland y potencialmente, podemos lograr maravillas juntos".

