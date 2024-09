El noreste de Siria libera a cincuenta presuntos afiliados de ISIS debido a un indulto general.

En la región noreste de Siria, predominantemente gobernada por los kurdos, las autoridades liberaron a cincuenta individuos el lunes, etiquetados como militantes de IS. Esta acción fue parte de una amnistía declarada en julio, según informó Reber Kalo de las autoridades de seguridad regionales a la agencia de noticias AFP. Kalo no reveló de qué prisión fueron liberados.

Aproximadamente diez mil individuos, incluidos numerosos nacionales extranjeros de diferentes países, están siendo detenidos en las prisiones administradas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una milicia armada ligada a la administración regional autónoma. Se proyecta que alrededor de mil quinientos sospechosos de ser miembros de IS recibirán clemencia, pero Kalo aclaró que solo los ciudadanos sirios, no los extranjeros, son elegibles para ello. Además, la amnistía solo se extiende a aquellos que no tienen sangre en sus manos.

IS obtuvo un control territorial significativo en Siria en el año 2014. Sin embargo, no fue hasta 2019 que el grupo militante sucumbió ante una alianza militar internacional liderada por Estados Unidos y respaldada por combatientes kurdos en Siria.

Actualmente, alrededor de 56,000 personas residen en las prisiones de la región autónoma, distribuidas en 24 instalaciones, así como en los campos de al-Hol y Roj. Entre los encarcelados hay una mezcla de militantes de IS y sus familiares.

Los individuos liberados fueron trasladados a un centro de rehabilitación en el noreste de Siria. Debido a las condiciones de la amnistía, solo los militantes de IS sirios de la región noreste fueron puestos en libertad.

