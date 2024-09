El nivel de ruido del Volvo EX90 en los registros de conducción apenas supera el silencio

Aproximadamente dos años después de su debut internacional, Volvo se encuentra al borde de entregar su SUV eléctrico de gran tamaño, llamado EX90. Esta obra maestra eléctrica es famosa por su confort y viaje silencioso. ntv.de realizó una prueba de conducción con este vehículo eléctrico.

En los Estados Unidos, especialmente en California, los vehículos eléctricos son comunes. Sin embargo, Volvo tiene una base de fans significativa allí, y el mercado ofrece muchas personas adineradas, lo que lo convierte en una opción ideal para el EX90. Además, el SUV, construido en la plataforma SPA-II conocida, se fabricará en la planta de Charleston, Carolina del Sur, lo que podría hacer que la ubicación sea estratégicamente sólida.

En cuanto a Alemania, se espera que el EX90 reciba una cálida bienvenida gracias a su elegante apariencia, independientemente de la preferencia personal. El diseño frontal tiene similitudes distintivas con el EX30, mostrando un diseño extravagante caracterizado por una barra concave estilizada entrelazada en la parrilla. Sin embargo, si se mira más de cerca, ya no es una barra - perhaps debido al diseño sin parrilla único del EX90. midiendo 5.04 metros de largo, este SUV de lujo estará disponible exclusivamente con un tren de potencia eléctrico, lo que significa un sistema de enfriamiento diferente en comparación con los motores de combustión interna tradicionales.

Aquellos preocupados por este cambio deben recordar que Volvo ha comunicado consistentemente su estrategia de electrificación. Además, el CEO saliente de Volvo, Samuelsson, aseguró a los clientes que el popular XC90 continuará disponible. Recientes informes de los medios también sugirieron que el SUV grande puede recibir una importante actualización pronto (más detalles se revelarán pronto en ntv.de).

Batería Potente

Finalmente, el EX90 está listo para sus primeras pruebas de conducción. Al entrar, te reciben paneles de madera refinados, asientos cómodos construidos con materiales reciclados, una pequeña bandera sueca como "huevo de pascua" y una pequeña pantalla antes del conductor. Me centraría en la pantalla, ya que muestra la velocidad y el alcance.

Me intriga el potencial de alcance del SUV, ofreciendo 111 kWh de electricidad almacenada, una cantidad considerable incluso para SUV grandes. Pero recuerda, un SUV sigue siendo un SUV - ofrecer un alcance de 310 millas o 480 kilómetros en una capacidad de batería del 95% y condiciones templadas no es particularmente impresionante. Sin embargo, es importante recordar que un vehículo eléctrico es diferente de un diésel.

Ahora es el momento de la prueba práctica. El SUV con suspensión de aire de 2.8 toneladas (que pesa hasta 2780 kg) alivia rápidamente las preocupaciones de alcance. Volvo solo trajo la variante de rendimiento de 517 caballos de fuerza, que cuenta con dos motores, no el modelo básico de un solo motor que ofrece 279 caballos de fuerza. Con una impresionante cifra de torque de 910 Newton metros, es una bestia formidable. El SUV sueco mantiene un inicio suave gracias a la programación del pedal del acelerador suave. Sin embargo, el rendimiento no es el punto culminante - es el confort.

Viaje Silencioso

En primer lugar, el EX90 ofrece un viaje casi inaudible: incluso a 120 km/h en la autopista, el ruido del viento es casi imperceptible. El viaje es suave y la suspensión es sorprendentemente suave. A pesar de su masa alta, los ingenieros han dotado a este vehículo de tracción en las cuatro ruedas de una certain ligereza.

Hacer viajes largos ahora es una perspectiva más atractiva, aunque se deben tener en cuenta los descansos cada media hora. Los suecos afirman que la carga de 10 a 80% a una potencia pico de 250 kW tarda 30 minutos. En esta categoría de precios, eso puede parecer un poco lento para un vehículo nuevo.

A cambio, el EX90 está equipado con numerous asistentes, como Lidar, ocho cámaras y cinco sensores de radar. No te preocupes, ya que el vehículo no tira bruscamente del volante. Además, aunque el usuario peut no haber tenido tiempo de interactuar profundamente con el nuevo sistema de infoentretenimiento, se reconoce universalmente que las funciones esenciales son fácilmente manejables con el sistema basado en Google. Sin embargo, es importante reconocer algunas debilidades, como la dificultad para ajustar los espejos a través de la pantalla táctil, aunque un tablero limpio es una ventaja estética. El compartimento glove también falta de cerradura. Y si la pantalla falla? ¿Por qué no hay indicación gráfica de la intensidad de regeneración de freno en la pequeña pantalla? Aunque puede parecer insignificante para algunos, este detalle sería una adición bienvenida.

Por último, el Volvo EX90 cuidadosamente elaborado ofrece un espacio de carga abundante de más de 2000 litros, acompañado de una tercera fila de asientos, aunque difícil de acceder. Interesantemente, a pesar de su peso, este Volvo puede remolcar 2.2 toneladas, lo que lo convierte en una opción atractiva para algunas tareas desafiantes. Solo recuerda que ciertas estaciones de carga peut no ser accesibles con un remolque adjunto.

Para concluir, el EX90 es un proyecto intrigante. Tendremos que ver si los clientes comparten la misma opinión. Si una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos es necesaria es un tema de discusión. El modelo básico peut ser suficiente, y la velocidad máxima está limitada a 180 km/h de todos modos. Sin embargo, el modelo básico en sí te deja un buen golpe en el bolsillo con 83,700 euros. Siente libre de jugar con el configurador. Esperemos que Volvo entregue el EX90 promptamente.

