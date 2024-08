- El negocio de los dulces de Nuremberg está buscando un escondite secreto.

Los días de volteretas de Miroslav Klose quedaron atrás. El exdelantero famoso no deja lugar a dudas al respecto. Antes de su segundo partido como entrenador en casa del 1. FC Núremberg en la 2. Bundesliga contra el 1. FC Magdeburgo el sábado (13:00 CET/Sky), el campeón del Mundial de 2014 volvió a ser cuestionado sobre su icónica celebración de gol con volteretas de sus días como jugador.

"I haven't done it in a while, and I won't," Klose contestó. Y ¿qué circunstancias tendrían que alinearse para que intentara una voltereta de nuevo? "Tendrían que cambiar muchas cosas," respondió.

"La confianza es alta"

Ganar contra Magdeburgo puede que no sea el catalizador para que Klose haga una voltereta personal. Pero un resultado así Would significantly boost the morale of the new coach and his team during their growth phase.

"La confianza es alta. Sé lo que estos jugadores han demostrado y de lo que son capaces," Klose enfatizó antes del partido en casa contra Magdeburgo, que comenzó la temporada con cinco puntos.

Un equipo suele necesitar alrededor de cinco a seis partidos para identificar los "puntos dulces" de sus compañeros. Según el exdelantero del Bayern Munich, los jugadores de Núremberg deben complementarse a la perfección. El cuarto partido de la temporada de la 2. Bundesliga se acerca.

Durante su primera victoria en casa, un 3:1 contra el FC Schalke 04 hace unas tres semanas, el equipo mostró efectivamente sus fortalezas individuales. Sin embargo, el empate posterior de 1:1 contra el SV Darmstadt 98 pintó una imagen diferente. El equipo de Núremberg luchó significativamente durante los primeros 30 minutos, especialmente contra la resistente Darmstadt.

"El partido contra Magdeburgo será difícil," Klose pronosticó. El equipo del entrenador Christian Titz tiene una fuerte presencia y potencia de ataque. Uno de sus jugadores destacados, Martijn Kaars, ya ha marcado tres veces, y Klose elogió a Kaars por su habilidad para colocarse en "momentos oportunos y lugares peligrosos".

Desafortunadamente, uno de los delanteros de Klose no podrá participar. Janni Serra (26) y el portero suplente Christian Mathenia (32) estarán fuera. Serra aún se recupera de un esguince de tobillo, y su disponibilidad se evaluará diariamente. Mathenia lucha contra una enfermedad. Recientemente, Serra había estado fuera debido a problemas en el tobillo. Parece poco probable que el lateral derecho Enrico Valentini también juegue.

El cielo estaba claro mientras Miroslav Klose daba su entrevista previa al partido, hablando de su icónica celebración de gol con volteretas. A pesar de la confianza de Klose en su equipo, admitió que la voltereta es cosa del pasado.

A pesar de la ausencia de Klose en su famosa celebración, el equipo se vio impulsado por la victoria contra Magdeburgo, un resultado que buscan replicar en su próximo partido.

