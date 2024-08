- El nadador alemán, Wetekam, asegura la medalla inicial en las competiciones de natación.

Triunfos en natación y alegría para los jugadores de ping-pong alemanes en el Arena Sur de París. El nadador debutante Maurice Wetekam obtuvo la primera medalla del equipo alemán en la piscina del Arena La Défense al quedar en tercer lugar en los 100m de pecho. "¡Increíble! Sensación irreal", exclamó.

Valentin Baus y Thomas Schmidberger aseguraron al menos una medalla de plata al clasificarse para las finales del dobles masculino. Superaron a Abdullah Öztürk y Nesim Turan de Turquía 3:2 en un emocionante enfrentamiento, lo que les llevó a una final por el oro el sábado (14:00 CEST).

Schmidberger, paralizado de la cintura para abajo, reflexionó: "Otro encuentro ajustado, no puedo quejarme". Al igual que en la ronda anterior, a la pareja le llevó cinco sets asegurar la victoria. Ziegler, el entrenador nacional, se rio: "Están tratando de alterarme o tal vez divertir a la multitud. Ambos estrategias están funcionando".

Desafortunadamente, Thomas Bruechle y Sandra Mikolaschek no pudieron obtener una medalla después de caer ante Tailandia en los cuartos de final por un ajustado 2:3.

El día terminó sin medallas para Tanja Scholz y Verena Schott. Schott logró mejorar su tiempo inicial en seis segundos, colocándose séptima en los 200m de individual medley. "Soy el tipo de persona que mejora a medida que avanza la competición", declaró la de 35 años, whose training was hampered by a severe respiratory illness. Sin embargo, aún tiene más oportunidades de impresionar.

Scholz, por otro lado, no pudo mejorar y tuvo que competir en una categoría diferente debido a la falta de competencia en su propia categoría, lo que practically eliminó sus posibilidades. "Falta de competencias en categorías de inicio más pequeñas. Es esencial más inclusión para que todos puedan competir", compartió.

Mal inicio

El debut del equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas también fue decepcionante, con Alemania sin opciones contra EE. UU., lo que resultó en una derrota de 44:73 (20:41). Lisa Bergenthal, una jugadora de 24 años, admitió: "Quizás no fue nuestro día, pero hemos tenido días así. Estamos confiados de que podemos dar lo mejor en el próximo partido".

Sin embargo, el equipo de voleibol sentado tuvo un inicio más prometedor, ganando contra Brasil 3:0. Herzog, el entrenador nacional, comentó: "No esperaba eso. Jugamos a nuestro potencial hoy. Fue una victoria bien merecida".

Alemania también tuvo éxito en las competiciones de natación, con atletas obteniendo varias medallas. Además de la bronce de Maurice Wetekam en los 100m de pecho, el equipo alemán de natación también aseguró un puesto en las finales del relevo de 4x100m de medley, lo que garantiza una fuerte posibilidad de obtener una medalla en ese evento.

