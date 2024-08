El músico DJ Felix Jaehn anuncia su salida de la industria de la música.

El fenómeno musical procedente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, conocido como Felix Jaehn, ha tomado un descanso temporal del mundo de la música. Ha cancelado sus presentaciones debido a los consejos de profesionales, revelando en una publicación de Instagram cercana a su 30 cumpleaños que es demasiado susceptible para realizar.

Su calendario para el futuro cercano incluía un concierto en el Resort Heide-Park en Soltau, con presentaciones en Frankfurt am Main y Ibiza programadas para septiembre, según su sitio web. Dirigiéndose a sus fans, expresó: "Lamento decepcionarte, pero por ahora estoy obligado a cancelar indefinidamente todos los shows". Su cuerpo y mente han estado enviando "señales de precaución", y ha decidido prestarles atención. Piensa que es el momento de relajarse y recuperarse. Acompañando su mensaje hay una foto de un corazón rojo roto.

Felix Jaehn logró su primer éxito en 2015 con un remix de la canción "Cheerleader". Reveló públicamente su bisexualidad en 2018 por primera vez. Este año, aclaró su identidad de género y orientación sexual no conformes. Recientemente, se identificó como pansexual y no binario, prefiriendo el apodo "Fee". La pansexualidad se refiere a las personas que no son selectivas en cuanto al género o la identidad de género antes de interesarse romanticamente o sexualmente.

Durante una entrevista con las drag queens Jacky-Oh Weinhaus y Jurassica Parka en abril, Jaehn reveló que su proyecto musical seguiría llamándose "Felix Jaehn". "Sería demasiado complicado cambiar todo. Pero si estás hablando conmigo, siéntete libre de referirte a mí como Fee".

A pesar de su partida temporal de la escena musical, el próximo álbum de Felix Jaehn aún promete una sinfonía de sonidos basada en su estilo musical único. Echando de menos sus presentaciones, muchos fans esperan ansiosamente su regreso, con la esperanza de que su música vuelva a llenar sus vidas de melodía y ritmo.

