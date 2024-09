- El músico deja de ocultar el símbolo incendiario.

Billy Corgan (57) utilizó su Instagram para compartir un poste positivo con sus seguidores. Expresó su apoyo al movimiento de "cuerpo positivo" y reveló una foto de su mancha de nacimiento, que cubre una gran área de su mano, muñeca y antebrazo. "Al final, se trata de celebrar nuestras cualidades únicas", afirmó el vocalista principal de la famosa banda de rock, The Smashing Pumpkins.

Durante años, Corgan había ocultado su mancha de nacimiento

"De niño, tenía un esfuerzo constante por ocultar mi 'mancha de vino tinto' porque sufría burlas crueles al respecto", recordó el artista. Había perfeccionado su habilidad para ocultar la peculiaridad de la piel en su lado izquierdo hasta el punto de que incluso sus amigos más cercanos remainedesconocían. "Incluso hasta el día de hoy, desconocidos se me acercan en la calle, no porque me reconozcan, sino porque sospechan algún problema médico conmigo", explicó Corgan.

Estaba cansado de las preguntas sobre quemaduras, contagios y enfermedades relacionadas con su mancha de nacimiento. Las manchas de vino tinto, también conocidas como nevus flammeus, son peculiaridades cutáneas inalteradas presentes al nacer, causadas por vasos sanguíneos anómalos. "En fin, quienquiera que seas, espero que encuentres tu propia satisfacción interior, porque yo aprecio a la persona que eres y a ninguna otra", concluyó su mensaje con una nota positiva para el día.

Billy Corgan fundó la banda de rock alternativo The Smashing Pumpkins en 1988. El grupo se disolvió en 2000 pero se reunió siete años después. El colectivo de Chicago ha vendido más de 30 millones de discos en total. En sus presentaciones en vivo, Corgan suele actuar con mangas largas para mantener la anonymidad de su mancha de nacimiento en la medida de lo posible.

Instagram resultó ser una plataforma efectiva para que Corgan aceptara públicamente su mancha de nacimiento, ya que escribió: "Instagram es un buen lugar para empezar a revelar partes de nosotros mismos que hemos ocultado durante mucho tiempo". Además, animó a sus seguidores a aceptar sus cualidades únicas, diciendo: "Al igual que he aprendido a aceptar y amar mi mancha de vino tinto, espero que puedas aprender a amar cada aspecto de ti mismo".

