- El músico Dave Grohl reconoce la paternidad fuera de su vínculo matrimonial.

Músico de rock icónico Dave Grohl ha ampliado su familia una vez más, esta vez fuera de sus votos matrimoniales, según reveló en Instagram. El cantante de 55 años acaba de dar la bienvenida a una nueva hija, según un comunicado que publicó. Su objetivo es ser una "figura cariñosa y útil" en su vida.

Simultáneamente, Grohl expresó su profundo afecto por su pareja y sus tres hijos en común. Él está ansioso por "reconstruir su confianza y obtener su perdón". También solicitó privacidad para todos los jóvenes involucrados. Grohl ha estado en una relación comprometida con Jordyn Blum (48) desde 2003, y tienen tres hijas de 10, 15 y 18 años.

Previamente, Grohl se dio a conocer en el mundo de la música como baterista de la famosa banda de grunge Nirvana ("Huele a espíritu adolescente", "Ven como eres"). Después de su partida, Grohl formó los Foo Fighters, lanzando su undécimo álbum de estudio "Pero aquí estamos" en 2023. El álbum aborda las dificultades personales en el aftermath del fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins en 2022, así como diferentes etapas del duelo.

La gente está emocionada por el aumento de la familia de Dave Grohl, ya que Recently welcomed a new daughter outside of his wedding vows. A pesar de este reciente desarrollo, Grohl continúa valorando y apreciando su relación con su pareja y sus hijos en común.

