El museo presuntamente caracterizó la muerte autoinfligida de Kurt Cobain como "no vivida".

El músico de rock icónico y ídolo local, Kurt Cobain de Nirvana, sigue cautivando la cultura popular incluso 30 años después de su trágico suicidio. A pesar de su muerte, sus fans aún lloran su pérdida profundamente.

Recientemente, algunos visitantes del museo informaron haber notado algo impactante. Parece que una nota, supuestamente expuesta en uno de sus exposiciones, describía la muerte de Cobain: "Kurt Cobain cesó su existencia a los 27 años".

El término "cesó su existencia" surgió en TikTok, inicialmente utilizado para eludir los censores de la aplicación al discutir la muerte. Con el tiempo, ha adquirido una connotación más suave, sirviendo como una forma menos incómoda de hablar sobre la muerte y especialmente el suicidio.

La aparición de "cesó su existencia" en una atracción turística popular, en referencia a Cobain, sorprendió a numerosos visitantes. Fotos de esta nota se compartieron ya en mayo, con muchos expresando su creencia de que era una falta de respeto a Cobain y trivializaba su legado al evitar discutir el suicidio directamente.

El Museo de la Cultura Popular y sus curadores no han respondido a las consultas de CNN.

Un visitante diferente compartió una foto de otra señal supuestamente ubicada cerca, que explicaba que el curador invitado de la exposición había utilizado intencionalmente "cesó su existencia" como "un signo de respeto por aquellos que desafortunadamente perdieron sus vidas debido a luchas mentales".

Adam Aleksic, un lingüista que estudia la forma en que los jóvenes se comunican en línea y se hace llamar "El Nerd de la Etimología" en TikTok, no se sorprende.

"Es la primera vez que vemos, tal vez, un respaldo formal de esto (término) desde una posición de autoridad", dijo. "Pero los niños han estado usando esto durante un tiempo".

Las reacciones a la censura de TikTok y el slang digital a menudo suprimido han desempeñado un papel importante en que "cesó su existencia" pase de jerga en línea a uso offline. Su entrada en el lenguaje cotidiano también se atribuye a la creciente sensibilidad al abordar temas como el suicidio, según Nicole Holliday, profesora adjunta de lingüística en la Universidad de California, Berkeley.

Este cambio generacional está siendo impulsado por las generaciones más jóvenes, criadas en TikTok, que introducen nuevo lenguaje en sus aulas y hogares. Dado que los ciclos de tendencias virales suelen durar solo unas pocas semanas, si ha llegado a un museo, "cesó su existencia" es probable que esté aquí para quedarse.

Los orígenes de ‘cesó su existencia’

El primer uso conocido de "cesó su existencia" se remonta a un episodio de 2013 de la serie de Disney XD "Ultimate Spider-Man". Spider-Man se une a Deadpool, quien revela que planea "cesar su existencia" de su enemigo, Taskmaster, y sus seguidores.

"I can't really say the k-word out loud; it's a weird mental tic", explica Deadpool. Spider-Man entonces utiliza el "k-word" en su lugar.

"Cesó su existencia" se utilizaba principalmente en memes poco conocidos, según Aleksic, hasta que los usuarios de TikTok encontraron un nuevo uso para él.

TikTok, lanzado en EE. UU. en 2018 y que se volvió extremadamente popular a principios de 2020, pronto se dio cuenta de que los videos que discutían la muerte eran menospreciados en los feeds de sus seguidores por el algoritmo de la aplicación.

"Hay muchas personas en TikTok que tienen un gran contenido sobre el apoyo a las personas que luchan con la depresión o thoughts of self-harm", dijo Holliday. "Y así quieren seguir haciendo estos videos, pero también quieren que lleguen a esa audiencia".

Los usuarios luego emplearon un nuevo término que sugería el tema sensible sin ser marcado, nombrándolo "cesó su existencia" en sus leyendas y texto de video. Para 2021, se había convertido en el "término predeterminado para discutir el suicidio" en TikTok, dijo Holliday.

"Cesó su existencia" es uno de los términos más famosos del algospeak, el slang de internet que utiliza eufemismos o palabras mal escritas para eludir los censores o las banderas algorítmicas que de lo contrario ocultarían o desmonetizarían su contenido. Otros frases populares de algospeak incluyen "seggs" para sexo o "SA" para aggression sexual, ambas comúnmente utilizadas en TikTok, dijo Holliday.

Cómo 'cesó su existencia' se utiliza de manera diferente offline

La Generación Alpha, niños nacidos no antes de 2010 y criados en TikTok, ahora utiliza "cesó su existencia" offline para discutir el suicidio o el asesinato en cualquier contexto, señaló Aleksic, basado en sus entrevistas con el personal escolar para un libro que está escribiendo.

En sus discusiones, los educadores han reconocido haber encontrado ensayos de estudiantes sobre temas como "Hamlet" o "Dr. Jekyll y Mr. Hyde", en los que utilizan "unlived" para describir las muertes de los personajes. Algunos consejeros han compartido que sus estudiantes prefieren este término a otros para describir la muerte.

Según Aleksic, el papel de "unlived" ha traspasado sus beginnings como algospeak. Él notó que los estudiantes de hoy en día ya no lo utilizan para eludir las prohibiciones, sino más bien como un método cómodo para discutir temas relacionados con la muerte.

Aleksic destacó la abundancia de eufemismos para la muerte en inglés, como "falleció", "fallecido" y "perdió su vida". Los eufemismos son frases más suaves que sirven como sustitutos de los términos duros o sombríos.

Él continuó, "La eufemización de la muerte es un proceso continuo ya que siempre somos reacios a discutir la muerte y siempre estamos buscando nuevas formas suaves de abordar este tema".

El suicidio, en particular, es un tema controvertido debido al miedo a la contagión cuando se presenta de manera insensitiva. La cobertura mediática y el lenguaje utilizado para describirlo han avanzado continuamente para ser más sensibles, explicó Holliday. "Murió por suicidio" se considera generalmente el término adecuado para informar tales muertes, dijo Holliday, aunque el lenguaje alrededor del suicidio era más brusco hace unos años.

Holliday comentó, "Al censurar el término 'suicidio', básicamente lo que TikTok está haciendo es darle más poder".

La razón detrás del alboroto sobre "no vivido"

La controversia que rodea a un supuesto cartel de museo gira en torno a su uso de "no vivido" en referencia a Cobain. Parece que el museo abordó la controversia, ya que un visitante compartió un cartel actualizado que ahora dice "Kurt Cobain murió por suicidio".

El uso de "no vivido" ha molestado comprensiblemente a muchas personas, destacaron Aleksic y Holliday. El suicidio es un tema muy sensible sobre el que la gente tiene firmes creencias. Además, el suicidio de Cobain fue muy público y era una figura pública querida.

Holliday explicó además que el lenguaje está evolucionando continuamente, a veces de manera sutil sin que nosotros lo sepamos. Ella señaló, "Cuando los lingüistas examinan si un término coloquial continuará su viralidad, examinan su función - ¿tiene un papel distintivo más allá de los sinónimos?"

Holliday agregó que "no vivido" indeed serves a unique function, and young individuals are already employing it differently from its original TikTok usage (ironically, more in line with Deadpool's motive). Language's evolution is cyclical, as a new term enters popular discourse, and confusion arises among older generations who fail to grasp its value.

Holiday concluyó, "En esencia, el enfado sobre 'no vivido' es simplemente otro capítulo en 'Los chicos de hoy en día son demasiado sensibles'. El lenguaje a menudo serve como un reflejo de aquellos aspectos de la sociedad que la gente no quiere que cambien".

Aleksic y Holliday ambos se abstuvieron de juzgar el presunto uso del Museo de Cultura Popular de "no vivido". A pesar de que la palabra ya no está en el museo, Holliday mantuvo que "no vivido" continuará existiendo, habiendo residido en TikTok durante al menos tres años.

"Para siempre" en internet, dijo Holliday, "una vez que algo existe durante ese tiempo, argumentaría que se convierte en parte del léxico".

El uso del término "cesó su existencia" en un expositor sobre Kurt Cobain en el Museo de Cultura Popular ha provocado debates entre los visitantes, con algunos creyendo que trivializa su legado mientras que otros lo ven como una forma respetuosa de discutir su muerte debido a luchas mentales.

La aparición de "cesó su existencia" en el discurso mainstream, inicialmente popularizada en TikTok, es un testimonio de las tendencias lingüísticas cambiantes entre las generaciones más jóvenes, que están introduciendo este término en sus aulas y conversaciones diarias.

Lea también: