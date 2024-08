- El Museo Feininger testifica de una multitud de 9.000 asistentes durante la exposición de Moritz-Götze

El Museo Lyonel Feininger en Quedlinburg recibió aproximadamente 9.000 visitantes en su reciente exposición del artista, ilustrador y escultor moderno Moritz Götze. La directora del museo, Adina Rösch, expresó su satisfacción, diciendo: "Estamos muy contentos con la asistencia".

Un buen número de espectadores ya estaban familiarizados con el creador de Halle, quien cumplió 60 años en julio. Otros descubrieron su obra y sus maestrias en el museo, con una cantidad notable de visitantes procedentes de las regiones occidentales de Alemania. El museo tuvo que cerrar temporalmente debido a obras de renovación antes de esta exposición, que se llevó a cabo desde finales de mayo.

La próxima exposición especial en el Museo Feininger, programada para el 29 de septiembre, se centrará en las pinturas que el artista renombrado Theodore Lux Feininger (1910-2011) denominó "imágenes oníricas". Fue el hijo menor de Lyonel Feininger (1871-1956), el artista, ilustrador y figura de la Bauhaus whose name the museum bears.

