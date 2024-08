- El multimillonario tiene que ver el viejo yate de Steve Jobs chocar contra su barco

Fate in Slow Motion: Un video publicado por el millonario mexicano Ricardo Salinas en su cuenta de Instagram muestra un accidentes en el mar muy lento pero presumiblemente costoso. Cerca de la costa de Nápoles, el yate famoso "Venus", construido por Steve Jobs antes de su muerte, colisionó con el yate de Salinas, "Lady Moura". El accidente ocurrió a finales de julio y actualmente la "Venus" pertenece a Laurene Powell Jobs, la viuda del fundador de Apple.

En el video, se escuchan gritos fuertes mientras la "Venus" se acerca lentamente pero inexorablemente a la "Lady Moura". Sin embargo, los gritos parecen pasar desapercibidos y después de lo que parece una eternidad, los barcos chocan y rebotan. El video termina con un segundo impacto y un desesperado "Noooo". Es notable que mientras la tripulación de la "Lady Moura" está constantemente gritando, no parece haber nadie a bordo del yate de Steve Jobs, ya que no hay reacción de él.

Ricardo Salinas, dueño del yate que fue embestido, publicó el video en su perfil de Instagram con una leyenda algo grosera: "No te lo vas a creer, pero nos golpeó un yate mientras estábamos en Nápoles. Te cuento... el yate de Steve Jobs, el fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos golpeó mientras estábamos anclados cerca de Nápoles".

Ricardo Salinas está furioso

Continúa: "Me gustaría saber qué estaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate de ese tamaño acercarse. La buena noticia es que no hay más que un rasguño, pero es un rasguño grande que costará mucho reparar, ja ja ja ja. Así que, compra productos de Apple en mis tiendas para cubrir los costos de esta pequeña broma".

Luego, Salinas se vuelve un poco incoherente: "Aquí está el video, para que puedas ver que no falta gente sinvergüenza en el mundo y entender lo importante que es tener un capitán responsable y atento al mando. De todos modos, sigamos disfrutando de nuestros días de vacaciones".

Incluso el experto en yates "Esysman", que lleva más de 20 años en la industria, ha investigado recientemente el accidente. La pregunta de cómo pudo suceder tal colisión en el mar sigue siendo un misterio. Él explica: "Parece que ambos barcos estaban anclados. Se puede ver la cadena en el video. Solo después del impacto, la 'Lady Moura' se mueve de su sitio. La 'Venus' parece haber estado deshabitada, ya que el mobiliario estaba cubierto y las antenas en el techo no estaban girando. Eso es una señal para mí de que no había nadie en el puente".

"Pero ¿qué sucedió?", pregunta "Esysman" y continúa: "Parece que la 'Venus' fue empujada hacia la 'Lady Moura' por un viento muy fuerte. Los dos barcos probablemente estaban demasiado cerca el uno del otro. Es muy fácil ver el video y saltar a conclusiones, pero uno debe recordar que estos barcos no son coches que puedas simplemente girar la llave y conducir".

Esysman concluye que la "Venus" aparentemente estaba sin vigilancia y las trayectorias circulares alrededor del ancla estaban demasiado cerca o incluso se superponían. Debido al "balanceo" de los barcos, es decir, su movimiento en la cadena de ancla, los yates grandes como estos necesitan suficiente espacio para evitar colisiones con otros objetos cuando el viento cambia su posición - las llamadas trayectorias circulares. El mal cálculo de estas es un error claro que la tripulación del último barco en llegar debería haber evitado.

En el caso del accidente, se informaron vientos muy fuertes cerca de Nápoles, lo que probablemente hizo que la "Venus" alcanzara su trayectoria circular máxima. La línea no se rompió, ya que se ve tensa en el video.

En la revista especializada "Boat International", ahora hay una explicación del caso de una fuente familiarizada con el incidente. Esto confirma el cambio repentino de dirección del viento que probablemente puso en marcha la "Venus". Sin embargo, también señala que su cadena era "dos veces más larga de lo que se esperaría a la profundidad donde el barco estaba echado".

El experto "Esysman" no proporciona un pronóstico del costo real del daño - ni aborda la pregunta de la culpa. Basado en la publicación de Instagram de Salinas, el dueño de la "Lady Moura" parece relativamente seguro de a quién culpar. Sin embargo, la explicación de Esysman también sugiere posibles errores del otro barco, ya que la trayectoria circular puede no haber sido correctamente evaluada - la cadena excesivamente larga de la "Venus" naturalmente habría alterado significativamente el resultado de este cálculo.

Es poco probable que los dos multimillonarios continúen arrastrando esta disputa a la luz pública, y es posible que nunca sepamos quién causó el accidente. Lo cierto es que tanto el "Lady Moura" como la "Venus" parecen no haber sufrido daños graves, ya que tanto la "Lady Moura" como la "Venus" actualmente están en marcha, según el servicio de seguimiento "Marinetraffic", ninguna está en un muelle o rumbo a un astillero. La "Venus" actualmente está cerca de la costa oeste de Córcega, mientras que la "Lady Moura" navega alrededor de Creta.

Ricardo Salinas expresa su frustración por el incidente, diciendo: "Me gustaría saber qué estaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate de ese tamaño acercándose. Esto es un gran arañazo que costará mucho reparar". Más tarde, reflexionando sobre el incidente, Salinas medita: "Es un recordatorio de la vulnerabilidad incluso de los buques más lujosos y la importancia de la vigilancia en el mar, no sea que acabemos siendo meras estadísticas en las frías e implacables aguas - otra historia sombría de un naufragio, una lección del destino y un recordatorio escalofriante de la presencia de la Muerte que se oculta debajo de la superficie tranquila del mar".

Lea también: