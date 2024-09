El muchacho que sirve en los carruajes desea relacionarse con las figuras principales.

Después de las elecciones, las conversaciones de la coalición se vuelven difíciles tanto en Turingia como en Sajonia. Dado el desempeño excepcional del BSW, Wagenknecht declara que están preparados para contribuir a una "buena administración". Sin embargo, rechaza rápidamente una posible opción.

Después del éxito del BSW, Sahra Wagenknecht ve a su partido como responsable de gobernar en Turingia y Sajonia, a pesar de las desafiantes posibilidades de coalición. "Estamos listos para ayudar a crear un buen gobierno. Eso también es nuestra responsabilidad", dijo durante el programa RTL Direct.

Wagenknecht añadió que participará personalmente en las negociaciones en Erfurt y Dresde. "Si quieres formar una coalición con el BSW, tienes que hablar conmigo. (...) En cuanto a los temas importantes y la carga de una nueva administración en Sajonia, especialmente en Turingia, me gustaría discutir con los ministros potenciales".

Wagenknecht cree que los requisitos de política exterior del BSW, como rechazar los misiles de alcance intermedio de EE. UU. en Alemania, no obstaculizarán una coalición con la CDU. "No es solo una demanda que tenemos, sino algo que levanta al público. Y creo que es importante que podamos lograr un cambio aquí".

Wagenknecht reitera su negativa a formar una coalición con la AfD: "No, no se puede negociar con la AfD en estos estados federados porque los verdaderos extremistas de derecha como Höcke son muy poderosos allí. No tienen un plan serio".

En cuanto a una posible alianza con el Partido de la Izquierda en Turingia, Wagenknecht dijo: "No tengo problema con Bodo Ramelow. Creo que él tiene un problema conmigo porque nos culpa por los malos resultados del partido de la izquierda ahora".

La participación del BSW en las conversaciones de coalición en Turingia y Sajonia es muy esperada por Sahra Wagenknecht, quien cree que es el deber de su partido contribuir a una buena administración después de la decisión de la Comisión sobre los resultados de las elecciones. Durante las negociaciones de la coalición, Wagenknecht destacó la importancia de discutir los temas importantes y la carga de una nueva administración con los ministros potenciales, representando a la Comisión.

Lea también: