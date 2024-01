El Mpox está a punto de desaparecer en EE.UU., dejando lecciones y misterios a su paso

El brote, que en un momento parecía estar fuera de control, ha remitido discretamente. El virus no ha desaparecido por completo, pero durante más de un mes, el número medio de nuevos casos diarios notificados a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. ha oscilado en torno a un solo dígito, cayendo en picado desde un pico en agosto de unos 450 casos al día.

Aun así, EE.UU. lideró el mundo en casos durante el brote de 2022-23. Más de 30.000 personas en los EE.UU. han sido diagnosticadas con mpox, incluyendo 23 que murieron.

Los casos también han descendido en Europa, el Pacífico Occidental y Asia, pero siguen aumentando en algunos países sudamericanos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud.

No siempre fue un hecho que llegaríamos hasta aquí. Cuando el virus de la viruela mucosa se hizo mundial en 2022, los médicos tenían muy pocas dosis de una vacuna nueva y no probada, un tratamiento no probado, escasez de pruebas diagnósticas y una línea difícil de seguir en sus mensajes, que debían dirigirse a una población de riesgo que ya había sido estigmatizada e ignorada en crisis de salud pública.

Los expertos afirman que el brote ha enseñado mucho al mundo sobre esta infección, que sólo se había visto ocasionalmente fuera de África.

Pero incluso con todo lo que se ha aprendido, aún quedan misterios por resolver, como de dónde procede este virus y por qué de repente empezó a propagarse desde los países de África Central y Occidental, donde suele encontrarse, a más de 100 países.

¿Cuánto tiempo lleva propagándose?

Antes de mayo de 2022, cuando empezaron a aparecer grupos de personas con erupciones inusuales en clínicas del Reino Unido y Europa, el país que registraba más casos de mpox era la República Democrática del Congo (RDC).

Según un estudio publicado en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report de los CDC, los casos se han ido multiplicando desde la década de 1970.

En la RDC, los habitantes de las aldeas rurales dependen de los animales salvajes para obtener carne. Se cree que muchas de las infecciones por mpox allí son el resultado del contacto con un animal al que el virus se ha adaptado; este animal huésped no se conoce, pero se supone que es un roedor.

Durante años, los expertos que estudiaron los brotes africanos observaron un fenómeno conocido como cadenas de transmisión tartamudas: "infecciones que consiguen transmitirse o transmitirse de persona a persona hasta cierto punto, un cierto número de eslabones en esa cadena de transmisión, y de repente no son capaces de mantenerse en humanos", afirma Stephen Morse, epidemiólogo de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia.

Informalmente, los científicos llevaban la cuenta, y Morse dice que durante años, el récord de eslabones en una cadena de mpox era de unos cuatro.

"Tradicionalmente, siempre se quemaba sola", afirma.

Luego, las cadenas empezaron a hacerse más largas.

En 2017, Nigeria -que no había tenido un caso confirmado de mpox en más de cuatro décadas- de repente vio un resurgimiento del virus, con más de 200 casos reportados ese año.

"La gente ha especulado que tal vez fue un cambio en el virus que le permitió adaptarse mejor a los humanos", dijo Morse.

Desde 2018 hasta 2021, se informaron ocho casos de mpox fuera de África. Todos fueron en hombres de entre 30 y 50 años, y todos habían viajado desde Nigeria. Tres informaron que las erupciones habían comenzado en el área de la ingle. Uno infectó a un profesional sanitario. Otro infectó a dos familiares.

Este brote nigeriano ayudó a los expertos a darse cuenta de que el mpox podía propagarse eficazmente entre las personas.

También insinuó que la infección podía transmitirse sexualmente, pero los investigadores no pudieron confirmar esta vía de contagio, posiblemente debido al estigma que supone compartir información sobre el contacto sexual.

A principios de mayo de 2022, las autoridades sanitarias del Reino Unido empezaron a notificar casos confirmados de mpox. Una de las personas había viajado recientemente a Nigeria, pero otras no, lo que indicaba que se estaba propagando en la comunidad.

Más tarde, otros países informarían de casos que habían comenzado incluso antes, en abril.

Los investigadores concluyeron que el mpox se había estado propagando silenciosamente antes de que lo detectaran.

Declaración de emergencia

A principios del verano, cuando el número de casos en EE.UU. empezó a crecer, la respuesta de la sanidad pública tuvo algunas similitudes incómodas con los primeros días del Covid-19. Las personas con erupciones sospechosas se quejaban de que era muy difícil hacerse las pruebas porque se estaba racionando un suministro limitado. Como el virus había aparecido tan raramente fuera de ciertos países de África, la mayoría de los médicos no sabían reconocer el mpox ni cómo realizarle las pruebas, y tampoco conocían todas sus vías de propagación.

Había una nueva vacuna disponible, y el gobierno había hecho pedidos de ella, pero la mayoría de esas dosis no se encontraban en Estados Unidos. Además, su eficacia contra el mpox sólo se había estudiado en animales, por lo que nadie sabía si realmente funcionaría en humanos.

Existía un tratamiento experimental, el Tpoxx, pero tampoco estaba probado y los médicos sólo podían obtenerlo después de rellenar el papeleo exigido por el gobierno para el uso compasivo.

Algunos se dieron por vencidos.

"El Tpoxx era difícil de conseguir", afirma el Dr. Jeffrey Klausner, profesor clínico de salud pública en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

"Me esforzaba por encontrar lugares que pudieran recetarlo porque mi propia institución se había convertido en una pesadilla burocrática. Así que básicamente derivaba a la gente a tratamientos fuera de mi propia institución para poder recibir el tratamiento contra la viruela del mono", explicó.

Finalmente, en agosto, el gobierno federal declaró una emergencia de salud pública. Esto permitió a las agencias federales acceder a fondos reservados para emergencias. También permite al gobierno transferir fondos de un fin a otro para ayudar a cubrir los costes de la respuesta, y ayudó a concienciar a los médicos de que había que estar atentos a la viruela del mono.

El gobierno también creó un grupo de trabajo dirigido por Robert Fenton, experto en logística de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, y el Dr. Demetre Daskalakis, director de la División de Investigación sobre el VIH y el SIDA de los CDC.

Daskalakis es abiertamente gay y sexopositivo, hasta en su cuenta de Instagram, que mezcla fotos de traje y corbata de reuniones informativas de la Casa Blanca con fotos que revelan sus numerosos tatuajes.

"El Dr. Daskalakis... realmente camina sobre el agua en la mayor parte de la comunidad gay, y luego [Fenton es] un experto en logística, y creo que esa combinación de liderazgo fue la respuesta correcta", dijo Klausner.

Mpox como infección de transmisión sexual

Al principio, después de que los CDC identificaran a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres como los más expuestos al riesgo de infección, las autoridades advirtieron sobre el contacto físico estrecho, el tipo de contacto que suele producirse en la actividad sexual. También señalaron que las personas podían infectarse a través del contacto con superficies contaminadas, como sábanas o toallas.

Pero se abstuvieron de calificarla de infección de transmisión sexual, una medida que algunos consideraron calculada.

"En este brote, en esta época y contexto a Europa, Estados Unidos y Australia, fue definitivamente de transmisión sexual", dijo Klausner, que señala que muchos hombres tuvieron erupciones en los genitales y que se cultivó el virus infeccioso en el semen.

Klausner cree que las descripciones vagas sobre cómo se propagó el virus fueron intencionadas, con el fin de obtener los recursos necesarios para la respuesta.

"La gente pensó que si lo llamaban ETS desde el principio, se iba a crear un estigma, y debido al estigma del tipo de sexo que se estaba produciendo - sexo oral, sexo anal, sexo anal entre parejas masculinas del mismo sexo - puede que no hubiera habido el mismo tipo de respuesta federal", dijo Klausner. "Así que en realidad fue un cálculo político para obtener los recursos necesarios para tener una respuesta sustancial ser imprecisos sobre cómo se propagó".

Esta ambigüedad creó espacio para la desinformación y la confusión, dijo Tony Hoang, director ejecutivo de Equality California, un grupo sin ánimo de lucro de defensa de los derechos civiles LGBTQ.

"Creo que hubo un equilibrio entre no querer crear estigma, en términos de quiénes tienen realmente las tasas más altas de transmisión sin ser francos", dijo Hoang.

El grupo de Hoang lanzó su propia campaña de información pública, combinando información de los CDC sobre el VIH y el mpox. Los mensajes hacían hincapié en que el sexo era el comportamiento de riesgo y se aseguraban de explicar que los roces o tocamientos leves no eran susceptibles de transmitir la infección, dijo.

Klausner cree que los CDC podrían haberlo hecho mejor en cuanto a los mensajes.

"Al dar información vaga e inespecífica y hacer comentarios como 'todo el mundo está potencialmente en riesgo' o 'existe la posibilidad de contagio al compartir la cama, la ropa o bailar cerca'... se diluye el mensaje, y las personas que adoptan conductas de riesgo que sí les ponen en peligro se confunden y dicen 'bueno, quizá ésta no sea realmente una vía de contagio'", afirmó.

Los casos disminuyeron, pero ¿por qué?

En julio y agosto, cuando EE.UU. registraba cientos de nuevos casos de mpox al día, las autoridades sanitarias temían que el virus hubiera llegado para quedarse.

"Preocupaba que se produjera una transmisión continua y que ésta se convirtiera en endémica en Estados Unidos, como otras ITS: gonorrea, clamidia, sífilis. No hemos visto que eso ocurra", afirma el Dr. Jonathan Mermin, director del Centro Nacional de Prevención del VIH, las Hepatitis Víricas, las ETS y la Tuberculosis de los CDC.

"Ahora vemos de tres a cuatro casos al día en Estados Unidos, y sigue disminuyendo. Y vemos real la posibilidad de llegar a cero", afirmó.

En el punto álgido del brote, las autoridades se apresuraron a vacunar a la población de mayor riesgo -los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres- con la esperanza de limitar tanto la gravedad de las infecciones como la transmisión. Pero nadie estaba seguro de que esta estrategia funcionara.

La vacuna Jynneos fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en 2019 para prevenir la viruela del mono y la viruela en personas con alto riesgo de contraer esas infecciones.

En ese momento, el plan era almacenarla en la Reserva Estratégica Nacional como contramedida en caso de que la viruela se convirtiera en un arma. La aprobación del mpox, un virus estrechamente relacionado con la viruela, se añadió porque Estados Unidos había sufrido un brote limitado de estas infecciones en 2003, relacionado con la importación de roedores exóticos como mascotas.

Jynneos había superado las pruebas de seguridad en humanos. En estudios de laboratorio, protegió a primates y ratones de las infecciones por mpox. Pero los investigadores sólo se enteran de la eficacia de las vacunas durante los brotes de enfermedades infecciosas, y Jynneos nunca se ha puesto a prueba durante un brote.

"Cuando esto empezó, nos encontramos con una gran incógnita: ¿Funciona esta vacuna? ¿Y es segura en grandes cantidades?". dijo Mermin.

Más allá de estas incertidumbres, no había suficientes vacunas para todos, y los expertos en enfermedades infecciosas temían que la escasez de vacunas pudiera frustrar cualquier esfuerzo por detener el brote.

Así que las autoridades sanitarias anunciaron un cambio de estrategia: En lugar de inyectar una dosis completa bajo la piel, o por vía subcutánea, inyectarían sólo una quinta parte de esa dosis entre las capas superiores de la piel, o por vía intradérmica.

Un estudio inicial de los ensayos de la vacuna había sugerido que la dosis intradérmica podía ser eficaz, pero suponía un riesgo. De nuevo, nadie estaba seguro de que esta estrategia de ahorro de dosis funcionara.

Al final, todas estas apuestas parecen haber merecido la pena.

Los primeros estudios sobre la eficacia de la vacuna muestran que la vacuna Jynneos protegió a los hombres de las infecciones por mpox. Según los datos de los CDC, las personas no vacunadas tenían casi 10 veces más probabilidades de que se les diagnosticara la infección que las que recibieron las dos dosis recomendadas.

Según los CDC, los hombres que recibieron dos dosis tenían un 69% menos de probabilidades, y los que recibieron una sola dosis, un 37% menos, de sufrir una infección por mpox que necesitara atención médica, en comparación con los que no estaban vacunados.

Mermin afirma que, desde entonces, los estudios han demostrado que la vacuna funcionaba bien independientemente de si se administraba en la piel o bajo la piel: otra victoria.

Aun así, es casi seguro que la vacuna no es la única razón por la que han descendido los casos, simplemente porque no se han vacunado suficientes personas. Los CDC calculan que 2 millones de personas en Estados Unidos pueden vacunarse contra el mpox. Mermin afirma que unas 700.000 han recibido la primera dosis, es decir, alrededor del 36% de la población que cumple los requisitos.

Así que es poco probable que la vacunación haya sido la única razón del pronunciado descenso de los casos. Los modelos de los CDC sugieren que el cambio de comportamiento también puede haber desempeñado un papel importante.

En una encuesta en línea realizada en agosto a hombres que practican sexo con hombres, la mitad de los participantes indicaron que habían reducido su número de parejas y de encuentros sexuales únicos, comportamientos que podrían reducir el crecimiento de nuevas infecciones entre un 20% y un 30%.

De ser así, a algunos expertos les preocupa que en EE.UU. pueda volver a producirse un brote de viruela símica con la llegada del buen tiempo.

"La temporada de fiestas fue en verano, durante el apogeo del brote, y estamos en pleno invierno. Así que existe la posibilidad de que el cambio de comportamiento no pueda mantenerse", afirma Gregg Gonsalves, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Yale.

Aunque estamos claramente en una posición mucho mejor que el verano pasado, dice, los funcionarios de salud pública no deben hacer de esto un momento de "misión cumplida".

"Ahora, pisemos el acelerador. Vamos a por el resto de estos casos", dice Gonsalves.

El trabajo no ha terminado

Mermin dice que eso es exactamente lo que pretende hacer el CDC. No ha terminado con la respuesta, pero tiene la intención de cambiar a "un juego de tierra".

"Gran parte de nuestro trabajo en los próximos meses consistirá en establecer estructuras para que vacunarse sea fácil", dijo.

Casi el 40% de los casos de mpox en Estados Unidos se diagnosticaron en personas que también tenían VIH, dijo Mermin. Por ello, los CDC van a asegurarse de que las vacunas Jynneos estén disponibles como parte rutinaria de la atención en las clínicas del VIH y las clínicas de ITS que ofrecen profilaxis preexposición, o PrEP, para el VIH.

Mermin dijo que los funcionarios también van a seguir yendo a festivales y eventos LGBTQ para ofrecer vacunas in situ.

Además, van a estudiar a las personas vacunadas e infectadas para ver si siguen siendo inmunes, algo que sigue siendo una gran incógnita.

Los expertos afirman que ésta es sólo una de las muchas cuestiones que hay que estudiar más a fondo. Otra es cuánto tiempo ha estado propagándose el virus fuera de África antes de que el mundo se diera cuenta.

"Estamos empezando a ver algunos datos que sugieren que la infección asintomática y la transmisión son posibles, y eso sin duda cambiará nuestra forma de pensar sobre este virus y el riesgo", dijo Anne Rimoin, epidemióloga de la Escuela Fielding de Salud Pública de la UCLA.

Cuando los investigadores de una clínica de salud sexual de Bélgica volvieron a analizar más de 200 frotis nasales y orales que habían tomado en mayo de 2022 para detectar las ITS clamidia y gonorrea, encontraron casos positivos de mpox que no habían sido diagnosticados. Tres de las personas no manifestaron ningún síntoma, mientras que otra refirió una erupción dolorosa, que fue diagnosticada erróneamente como herpes. El estudio se publica en la revista Nature Medicine.

"Las infecciones leves y asintomáticas pueden haber retrasado la detección del brote", afirma en un correo electrónico a la CNN el autor del estudio, Christophe Van Dijck, del Laboratorio de Microbiología Médica de la Universidad de Amberes (Bélgica).

Mientras que los investigadores abordan esas búsquedas, los grupos de defensa dicen que no están listos para relajarse.

Hoang dice que Equality California está presionando a los CDC para que aborden las continuas disparidades raciales en la vacunación y el tratamiento del mpox, especialmente en las zonas rurales.

No le preocupa que los homosexuales bajen la guardia ahora que la emergencia ha expirado...

"Hemos aprendido que tenemos que tomarnos la salud por nuestra mano, y creo que permaneceremos vigilantes como comunidad ante este brote y futuros brotes", dijo Hoang.

