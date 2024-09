- El montañista Huber de Berg aboga por abordar la difícil situación del lobo.

El apasionado montañista Alexander Huber, también famoso por sus actividades de agricultura a pequeña escala en Marktschellenberg, distrito de Berchtesgadener Land, mantiene una constante vigilancia debido al lobo local. Uniendo a otros agricultores locales, llamó la atención sobre el problema en un video compartido en línea por la Asociación de Agricultores de Montaña de Baviera (ARGE Bergbauern).

Como una figura destacada entre los agricultores, Huber asegura: "Simplemente porque no se informen ataques de lobos en todas partes, no significa que el problema subyacente se haya resuelto".

Se requiere respeto por los seres humanos y el ganado

A los 55 años y compartiendo abiertamente su reciente diagnóstico de un tumor cerebral benigno, Huber mantiene una postura no confrontacional contra los lobos. "Creo firmemente que los lobos y osos tienen derecho a prosperar incluso en esta región", declara. Sin embargo, la falta de caza durante años ha llevado a que los lobos descuiden la seguridad de los seres humanos y el ganado. "Tomará lo que pueda obtener fácilmente", explica Huber.

Hay múltiples regiones donde los lobos y osos conviven pacíficamente, aclara Huber, pero en estas ubicaciones, los lobos son cazados activamente o expulsados. Siempre y cuando el lobo respete las fronteras humanas dentro de los bosques, es tolerable.

Causa para la alarma

Sin embargo, Huber, que cría ovejas tanto para carne como para lana, expresa preocupaciones sobre la región de Berchtesgadener Land. El área ha sido testigo de avistamientos y ataques de lobos en el pasado, especialmente en Marktschellenberg cerca de la frontera con Austria.

Según la Agencia Ambiental de Baviera (LfU), se han informado ataques de lobos sospechosos en varios distritos bávaros este año, principalmente en el norte y también en otros como Traunstein, Oberallgäu y Ostallgäu.

Una loba recently was shot in the Rhön after attacking several sheep, a pesar de las medidas preventivas para la protección del rebaño. No se han informado avistamientos de lobos en Berchtesgadener Land este año. No todos los informes de ataques de lobos se han confirmado por la LfU, ya que el análisis de ADN en ciertos casos ha establecido que los perros fueron los culpables.

Huber advierte que los agricultores podrían luchar sin regulaciones explícitas en su lugar en cuanto a los lobos. Recuperándose bien de su cirugía del tumor cerebral, ha reanudado la escalada y ha escalado una nueva ruta en el Brendelberg en su ciudad natal, titled "Supervivencia".

El medio ambiente, especialmente el frágil equilibrio entre los lobos y los agricultores, es un tema de preocupación para Alexander Huber. A pesar de la convivencia pacífica de los lobos en ciertas regiones, la falta de caza y comprensión de las fronteras humanas en Berchtesgadener Land ha llevado a preocupaciones sobre los ataques de lobos al ganado.

