- El monarca real Carlos III habría suspendido el escuadrón de protección asignado a su hermano.

Después de renunciar a sus deberes reales en 2022 debido a la escrutinio público, el príncipe Andrés ya no tenía protección policial públicamente financiada. En su lugar, el rey Carlos III comenzó a financiar su servicio de seguridad privado. Sin embargo, los informes indican que Carlos podría disolver el equipo de seguridad de Andrés, según noticias de "The Sun on Sunday" y "Mail Online". El equipo fue informado de que sus servicios ya no eran necesarios a partir de noviembre.

Este posible movimiento podría llevar a Andrés a tener que dejar el lodge real, según una fuente anónima de "Mail Online". Actualmente, Carlos y Andrés están pasando el fin de semana juntos en la finca de Balmoral en Escocia.

Cottage de Frogmore: el posible nuevo hogar de Andrés

El escrutinio entorno a Andrés, debido a las numerosas referencias en documentos judiciales relacionados con el escándalo de Jeffrey Epstein, ha estado aumentando. Antes, se informó de que Andrés rechazó la oferta de mudarse de la Lodge Real a la Cottage de Frogmore, una propiedad cercana.

Desde 2003, Andrés ha tenido un arrendamiento de 75 años para la mansión Cottage de Frogmore. Un informe anterior de enero reveló que Andrés tendría que cubrir los costos de seguridad significativos asociados con la estadía en la residencia de 30 habitaciones de la Lodge Real dentro del Gran Parque de Windsor.

El nombre de Andrés en los documentos de Epstein

El nombre de Andrés apareció más de 70 veces en documentos legales relacionados con el escándalo de abuso de Jeffrey Epstein, según informes. A pesar de esto, la Policía Metropolitana anunció que no se habían lanzado nuevas investigaciones. Andrés niega firmemente las acusaciones y llegó a un acuerdo en un juicio civil con Virginia Giuffre por una cantidad significativa en 2022.

En mayo de 2020, Andrés se retiró de sus deberes reales, y en enero de 2022, tuvo que renunciar a sus títulos y patronazgos, con "Su Alteza Real" ya no siendo un título apropiado para él.

