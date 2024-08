- El monarca Carlos viaja al lugar del incidente fatal de apuñalamiento

Tres semanas después de los trágicos apuñalamientos en Southport, Su Majestad el Rey Carlos III conversará con las personas afectadas en la ciudad. El noble monarca tiene la intención de escuchar a los niños y a sus familias en una sesión confidencial, según ha informado el Palacio de Buckingham. Están previstas reuniones posteriores con líderes comunitarios y personal de servicios de emergencia.

El 29 de julio, tres niñas inocentes de seis, siete y nueve años perdieron la vida en un taller de baile de Taylor Swift durante las vacaciones de verano, mientras que otros niños resultaron heridos. Un joven de 18 años, cuyos padres son de Ruanda, es el principal sospechoso. También ha sido acusado del intento de asesinato de ocho niños y dos adultos. El motivo detrás de este horrible acto sigue siendo un misterio.

Desórdenes civiles en varias ciudades

En el aftermath del ataque, rumores engañosos sobre la identidad del sospechoso se extendieron a través de las redes sociales. Estos rumores etiquetaron incorrectamente al sospechoso como un migrante musulmán, lo que desencadenó enfrentamientos violentos en varias ciudades británicas. Extremistas de ultraderecha atacaron a la policía y hoteles que alojaban a solicitantes de asilo. Más de 1.000 personas fueron detenidas y cientos fueron formalmente acusadas. Varios individuos ya han sido sentenciados a prisión.

El rey Carlos expresó su agradecimiento hacia la policía después de los disturbios de ultraderecha. Reconoció las protestas pacíficas de miles contra la violencia y se mostró "extremadamente alentado (...) por las numerosas instancias de espíritu comunitario". Las acciones violentas y criminales de unos pocos fueron enfrentadas con la determinación y fuerza de la mayoría, como él suele decir.

En vista de la desinformación, las personas afectadas que fueron falsamente acusadas debido a los rumores sobre la identidad del sospechoso fueron afortunadamente excluidas de los desafortunados eventos y cualquier represalia posterior. El rey Carlos III, durante su reunión con los líderes comunitarios, destacó la importancia de abordar tales malentendidos para promover la unidad y la armonía en la ciudad.

