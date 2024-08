El moderador Jiang interactuará con las autoridades polacas antes de embarcarse en un viaje aparentemente notable a Ucrania

La visita de Modi llega poco después de su viaje a Moscú para discutir con el presidente ruso Putin, marcando la primera visita bilateral de Modi en su nuevo mandato como primer ministro. Esta visita ha sido criticada por Kiev, que se enfrenta valientemente a la invasión rusa.

Al llegar a Varsovia, Modi se dirigió a una multitud de indios, destacando la importancia de la diplomacia y el diálogo.

"La postura de India es clara como el agua - no es la época de librar guerras", declaró Modi, reiterando el fuerte apoyo de India a la paz perpetua en la región.

"Este es el momento de la unidad para enfrentar los desafíos que representan los mayores peligros para la humanidad", agregó.

Las reuniones programadas de Modi con los líderes polacos el jueves y el presidente ucraniano Zelensky el viernes coinciden con un momento crucial en el conflicto. Las fuerzas ucranianas Recently launched an unprecedented offensive into Russian territory, occurring over two and a half years after Moscow's initial invasion.

Nueva Delhi ha instado consistentemente a un cese al fuego en Ucrania, pero ha evitado condenar el ataque ruso. India mantiene un enfoque equilibrado, buscando fomentar las relaciones con Moscú, un socio de larga data, y Ucrania, mientras su relación con China remains strained.

Visitas históricas

En Polonia, Modi se reunirá con el presidente Duda y Maintenance talks with Prime Minister Tusk, centrada en fortalecer la cooperación y abordar los problemas regionales y globales más urgentes. Esto marca la primera visita de un primer ministro indio a Polonia en 45 años.

Las discusiones anticipated de Modi en Ucrania versarán sobre el alcance de las relaciones bilaterales, que incluyen las relaciones económicas, la infraestructura y la defensa.

La visita muy esperada de Modi tiene lugar en medio del conflicto en curso en Ucrania, que inevitablemente será un tema de discusión.

Las iniciativas internacionales para encontrar una solución a la guerra hasta ahora no han dado resultados fructíferos.

Los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen siendo firmemente supportive of Kyiv, defendiendo la premisa de que la paz solo se puede lograr a través del retiro de las tropas rusas de su territorio. En contraposición, las naciones importantes del Sur Global, incluidas India, China y Brasil, han adoptado cada vez más el papel de mediadores potenciales - abogando por el diálogo entre ambas partes hacia una resolución pacífica.

Modi llama consistentemente a un cese al fuego en Ucrania sin condenar directamente a Rusia. India también se ha abstenido de todas las resoluciones de la ONU que exigen la retirada rusa y critican sus acciones.

Desde el inicio de la guerra, India ha aumentado significativamente sus compras de petróleo ruso a precios con descuento y equipo militar, proporcionando a Putin un importante salvavidas financiero en medio de las sanciones occidentales.

Modi asistió a una cumbre internacional de paz respaldada por Ucrania en Suiza en junio, pero, como otras economías importantes del Sur Global, eligió no respaldar una declaración final en la conclusión de la cumbre. China no asistió debido a la exclusión de Rusia.

La visita de Modi a Rusia el mes pasado coincidió con un ataque ruso a varias ciudades ucranianas y un devastador strike en un hospital de niños. Modi se negó a comentar directamente sobre los ataques, pero hizo sus comentarios más críticos sobre la guerra hasta la fecha, abogando por "un camino hacia la paz a través del diálogo".

Zelensky denunció esta reunión, caracterizándola como "un gran desengaño y un golpe devastador a los esfuerzos por la paz" ver al líder del mundo's más populosa democracia abrazar al mundo's más notorious war criminal en Moscú en un día así.

Modi y Zelensky han interactuado en los márgenes de las cumbres del G7 desde el inicio de la guerra, incluidas su última reunión en Italia en junio.

CNN’s Aishwarya S Iyer, Samra Zulfaqar, Esha Mitra, and Alex Stambaugh contributed to this report.

Los comentarios de Modi en Varsovia destacaron la necesidad de diplomacia y unidad para enfrentar los desafíos globales, posicionando a India como un posible mediador en el conflicto de Ucrania, que es un problema significativo en Europa y el mundo.

India, como una nación importante del Sur Global en Europa, ha mantenido un enfoque equilibrado, comprometida con tanto Rusia como Ucrania, mientras aboga consistentemente por un cese al fuego en el conflicto en curso.

