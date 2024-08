El modelo híbrido Renault Symbioz E-Tech 145 incluye una mezcla de fuentes de energía, con:

Para aquellos que aún no han adoptado los trenes de potencia eléctricos, Renault presenta una oferta atractiva con el Symbioz. Esencialmente, es un Scenic renovado con una mezcla de motores que ofrece tanto la conducción eléctrica como híbrida. Muchos compradores potenciales, especialmente aquellos sin instalaciones de carga en el hogar, suelen evitar los vehículos eléctricos puros. Pero no temas, Alemania cuenta con una abundancia de estaciones de carga rápida, incluso en sus regiones más apartadas. Los motores de combustión interna seguirán siendo predominantes durante unos pocos años más, y Renault está más que dispuesto a complacer con híbridos.

Al levantar el capó del Symbioz, se revela un complejo conjunto. Un motor de gasolina de 1.6 litros y 4 cilindros, que genera 69 kW/94 CV, actúa como la fuente de potencia principal. A esto se suma un motor eléctrico que produce 36 kW/49 CV. Renault afirma que la potencia combinada es de 105 kW/143 CV, lo que garantiza un rendimiento satisfactorio (0-100 km/h en 10.6 segundos). Hay otro motor eléctrico que ayuda al motor de gasolina y funciona como un arranque.

El motor eléctrico principal obtiene su energía de una batería de 1.3 kWh, que se recarga mediante la frenada regenerativa o el propio motor de gasolina. Un sistema de transmisión sofisticado, que cuenta con cuatro relaciones del motor de gasolina y dos del motor eléctrico, gestiona este proceso complejo. A pesar de la complejidad, el vehículo de 1.5 toneladas logra una impresionante economía de combustible, con un consumo medio WLTP de 4.8 litros por cada 100 kilómetros.

Inicio eléctrico

Quizás la característica más suave del Symbioz es su inicio eléctrico. Gracias a la ausencia de un embrague de fricción, el lanzamiento es puramente eléctrico. Varios modos de operación regulan el comportamiento del vehículo. Por ejemplo, un modo asegura que la batería se mantenga completamente cargada, proporcionando un poder extra para subir pendientes. Y los 205 Newton metros de torque adicional son un gran refuerzo. Sin embargo, incluso con una batería vacía, el Symbioz conquista cada pendiente con facilidad.

En esencia, el Symbioz difícilmente parece subpotenciado. Su distribución de transmisiones ofrece un amplio rango de relaciones, lo que smoothens la aceleración. Si bien los procesos de cambio típicos no pueden ser ignorados, son sutiles y no obstaculizan la aceleración rápida desde cualquier situación. El tren de potencia del Symbioz no se rinde ante interrupciones de torque significativas.

Sobrecarga de menú

Sin embargo, el Symbioz no está exento de inconvenientes. Sufre de vibraciones y sonidos de advertencia por la salida de carril y la velocidad excesiva. Sorprendentemente, estos pueden ser silenciados sin sumergirse en los recovecos de la configuración. A pesar de ello, el menú es vasto, mostrado en una pantalla táctil de 10.4 pulgadas. Google actúa como el sistema operativo, asegurando una operación intuitiva. También se sugiere el control por voz, con un número limitado de hits falsos.

La pregunta es - ¿cómo de cómodo es el SUV compacto de 4.41 metros de longitud? Los vehículos franceses suelen destacar en este departamento, y el Symbioz no es una excepción. Si se define la comodidad como la facilidad de aceleración, entonces la palabra aplica. El Symbioz no es particularmente ágil o preciso en la manejo o la dirección, pero tampoco golpea sobre las imperfecciones del asfalto. Considerando los asientos bastante cómodos y el precio competitivo, el Symbioz encuentra un equilibrio.

Practicidad y alta tecnología

Además, el Symbioz presume de un grado razonable de equipo y practicidad. Esto incluye un piso de carga doble, un banco de asientos traseros corredero y una capacidad de maletero considerable de casi 1600 litros con los asientos traseros plegados. El SUV ofrece una serie de sistemas de asistencia al conductor y características prácticas, con un toque de modernidad gracias a un techo panorámico electrocromático. Renault planea lanzar una versión de mild hybrid del Symbioz el próximo año, lo que sugiere que un motor eléctrico es una parte inevitable de su futuro.

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 - Especificaciones técnicas

SUV compacto

Longitud: 4.41 metros, Anchura: 1.80 (2.00 con los espejos exteriores) metros, Altura: 1.58 metros, Distancia entre ejes: 2.64 metros, Volumen del maletero: 492 a 1582 litros

Motor de gasolina de 1.6 litros y 4 cilindros, 69 kW/94 CV, Motor eléctrico: 36 kW/49 CV, Potencia del sistema: 105 kW/145 CV, Torque máximo del sistema: 250 Nm, Transmisión multimodo con 2 + 4 velocidades, Tracción delantera

0-100 km/h: 10.6 s, Vmax: 170 km/h, Consumo medio de combustible: 4.8 l/100 km (WLTP)

Precios: a partir de 32,550 euros

