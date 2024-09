El modelo eléctrico Opel Mokka tiene la capacidad de cubrir distancias de viaje sustanciales.

Empezando con un aumento de potencia para la versión eléctrica del Opel Mokka, los clientes ahora obtienen más autonomía. ntv.de lo probó en el elegante Rüsselsheimer.

Opel ha decidido avivar las cosas al presentar su última creación - el Mokka Eléctrico no es completamente nuevo, pero ha recibido una actualización. En particular, la versión eléctrica del SUV compacto ha visto aumentar su potencia (de 136 a 156 CV), al igual que otros modelos E-drive del grupo Stellantis.

Pero lo que realmente distingue al Mokka es la mejora de la batería. Con una capacidad de 54 kWh, la batería ahora puede almacenar más energía que antes (anteriormente 51 kWh), mientras que su consumo de energía disminuye aproximadamente en 0,5 kWh/100 km a 15,2 kWh (WLTP). Esto se traduce en una autonomía nominal WLTP que pasa de 336 a 406 kilómetros. Pero, ¿esta mejora en las cifras se traduce en un rendimiento real en el mundo real?

Andando Más Allá

En apariencia, el Mokka no está diseñado para viajes de larga distancia. Sin embargo, Opel no quiso descartar esa posibilidad y lo inscribió en el rally ED1000. El Mokka de 1,6 toneladas tuvo que cubrir más de 1000 kilómetros en un día. Dado su pequeña capacidad de batería, no es de extrañar que este no fuera un vehículo diseñado para esa distancia, pero Opel decidió ponerlo a prueba.

La aventura comienza con el Rüsselsheimer completamente cargado en Düsseldorf. Luego, se dirige a Bruselas, se desvía hacia la costa holandesa, se detiene para un descanso para almorzar y finalmente regresa a su punto de partida. Con una batería de 54 kWh, cubrir una distancia de 1006 kilómetros podría parecer imposible. Pero el pequeño Mokka perseveró.

La carga fue una parte integral del viaje, que duró 80 minutos en total y se realizó en cuatro paradas. Dadas las especificaciones del Mokka, Opel ajustó las expectativas de los usuarios en consecuencia. El vehículo no está optimizado para la carga rápida, utilizando un sistema estándar de 400 voltios. Además, el límite de potencia de carga disminuye con la capacidad de la batería, lo que significa que las baterías más grandes se cargan más rápido.

Un Buen Compromiso

Aunque el llamado "Mokka de Larga Autonomía" con la unidad de batería-motor revisada no es exactly barato (se vende por €44.720), Opel compensa esto con una lista de características extensiva. Nuestro modelo de prueba del Mokka tenía un sistema de cierre sin llave y control de crucero adaptativo. Este conjunto de alta tecnología se encarga automáticamente de la aceleración y la desaceleración según las condiciones del tráfico hasta detenerse por completo. Es una característica fantástica para los entusiastas de la tecnología.

Sin embargo, las características de alto nivel pueden no atractivo para aquellos que están preocupados por su presupuesto, quienes pueden optar por los tradicionales sistemas de propulsión. El Mokka de entrada comienza en solo €28.565. Aunque es comprensible que Opel quiera satisfacer una variedad de necesidades de los clientes, es algo contradictorio tener la opción más cara y menos asequible.

El Mokka tiene numerous fortalezas. En primer lugar, sus asientos ofrecen un gran confort para un SUV compacto. En segundo lugar, su interior relativamente espacioso es digno de mención, aunque el espacio es algo ajustado en la parte trasera. Por último, su edad dentro de la familia Opel es evidente, ya que no se encuentran puertos USB-C.

A pesar de estar algo anticuado, el Mokka transmite una sensación moderna. Su parte delantera presume el diseño "Vizor" de moda, la distintiva máscara de parrilla negra. La parte trasera cuenta con elegantes luces traseras LED, que acentúan su aspecto deportivo y fresco. El acabado bicolor opcional (terminado con un techo negro contrastante) agrega un toque de estilo. Incluso en esta prueba de larga distancia, la versión eléctrica del Mokka se desempeñó admirablemente, demostrando que no es solo para viajes urbanos.

