El modelo de nave espacial "Crew Dragon" vuelve a aterrizar en la Tierra.

Es un viaje impresionante: el multimillonario Jared Isaacman y otros tres astronautas no profesionales están regresando actualmente a la Tierra después de pasar varios días en la inmensidad del espacio a bordo del spacecraft SpaceX Crew Dragon. Este viaje fue parte de la misión "Polaris Dawn".

La misión espacial privada concluyó esta mañana con el aterrizaje del SpaceX Crew Dragon en el océano, como se capturó en imágenes en vivo del transmisión de SpaceX. Inicialmente, SpaceX había predicho que el spacecraft tocaría tierra cerca de la punta sur de Florida.

La aventura comenzó alrededor de las 8 a.m. del martes, con el despegue del SpaceX Crew Dragon desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Una vez en órbita, el spacecraft alcanzó una altitud de aproximadamente 1.400 kilómetros, lo que lo convierte en el viaje más lejano de los humanos desde la Tierra desde las misiones Apollo a la Luna en la década de 1970, según SpaceX. La Estación Espacial Internacional, en funcionamiento durante décadas, flota a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

Durante la misión, la parte más arriesgada, etiquetada como "el primer paseo espacial comercial" por SpaceX, se llevó a cabo. Jared Isaacman y la empleada de SpaceX Sarah Gillis se esperaban para pasar 15-20 minutos fuera del spacecraft probando nuevos trajes espaciales. Sin embargo, debido a la brevedad de la actividad, que solo duró unos pocos minutos, ambos permanecieron atados a una especie de escalera en la entrada del Crew Dragon en lugar de flotar libremente en el espacio.

A diferencia de la ISS, que tiene una esclusa de aire, el Crew Dragon no la tiene. Como resultado, los cuatro miembros de la tripulación, incluido el piloto ex militar Kidd Poteet y la empleada de SpaceX Anna Menon, tuvieron que usar sus trajes espaciales durante toda la misión. También tuvieron que enfrentar el vacío del espacio mientras la escotilla estaba abierta y no había aire respirable dentro de la cabina.

Los viajeros espaciales Jared Isaacman y su tripulación completaron con éxito el primer paseo espacial comercial durante su misión, a pesar de los planes iniciales de flotar libremente fuera del spacecraft. Al regresar a la Tierra, estos viajeros del SpaceX Crew Dragon seguirán haciendo historia, ya que fueron los humanos más lejos de la Tierra desde las misiones Apollo.

