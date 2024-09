- El ministro Poseck considera que los centros de recepción fronterizos son esenciales.

El Ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), elogió las restricciones temporales en todas las fronteras alemanas como un paso sustancial hacia un mayor control de la inmigración, pero también expresó preocupaciones. Durante un diálogo sobre seguridad interna en el Parlamento estatal de Wiesbaden, Poseck afirmó que los controles fronterizos instaurados por la Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), desde el 16 de septiembre, son "un gran paso adelante en el control de la migración". Sin embargo, mostró reservas sobre las "instalaciones de detención en las fronteras" propuestas por la administración federal.

Poseck destacó, "No es fácil mantener a la gente allí, ya sea desde una perspectiva práctica o legal". Estas instalaciones de detención requieren una gran cantidad de trabajo burocrático y no ofrecen la ayuda necesaria. "Debemos detenerlos en la frontera, no después de ella", enfatizó Poseck, un día después de la segunda conferencia sobre migración del gobierno de semáforo y la Unión.

Inversión de las tendencias de refugiados?

Solo a través de rechazos rigurosos en la frontera se puede lograr una reducción efectiva del acceso de refugiados e iniciar una inversión en las tendencias de refugiados. Según Poseck, esta ruta también es legalmente justificable. El llamado procedimiento de Dublín evidentemente no está funcionando de manera efectiva. Con el procedimiento de Dublín, se determina el país europeo responsable para una solicitud de asilo. Frecuentemente, esto es el país donde los solicitantes ingresaron inicialmente a Europa.

Poseck propone en su lugar confiar en las leyes nacionales. De acuerdo con la Ley Fundamental, los refugiados de países seguros no tienen derecho al asilo, por lo que su entrada debe ser negada. "Un número creciente de renombrados abogados están abogando por la legalidad de los rechazos en la frontera", explicó el ministro del interior, quien alguna vez fue el juez principal de Hesse.

"El camino de la señal de alto"

Lamentablemente, el gobierno de semáforo finalmente no estuvo de acuerdo en "tomar el camino de la señal de alto en la frontera". Poseck reiteró, "Continuaré abogando por este camino, por ejemplo, dentro del contexto de la Conferencia de Ministros del Interior".

