- El ministro espera que la ayuda de Intel se libere para finales de año

El Ministro de Economía de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze (CDU), espera que la UE solo libere la ayuda estatal para el asentamiento de Intel en Magdeburgo hacia el final del año. Solo entonces se podrían dar los siguientes pasos legalmente, dijo Schulze en el Comité Económico del parlamento estatal. Sin embargo, cree que el asentamiento de Intel en Magdeburgo no está en riesgo. "De hecho, continuaremos nuestro trabajo en las próximas semanas y meses", dijo.

El año pasado, el gobierno federal aprobó una ayuda estatal de 9.900 millones de euros para el asentamiento. Sin embargo, esto aún necesita ser aprobado por la UE. La compañía estadounidense planea construir varias fábricas de chips en la capital del estado de Sajonia-Anhalt. La inversión de alrededor de 30.000 millones de euros es la mayor inversión en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

Intel recently announced a cost-cutting program that would result in 15 percent of jobs being cut. The plans for investments in Europe, including the factories in Magdeburg, had also changed. Intel confirmed that plans for investments in research and development in France have been paused, and plans in Italy are no longer being pursued.

Para el Ministro de Economía de Sajonia-Anhalt, Schulze, el asentamiento de Intel va más allá de la compañía estadounidense. Dijo que ya están en conversaciones concretas con instituciones de investigación para también establecer este sector en Magdeburgo.

La demora de la UE en liberar la ayuda estatal para el asentamiento de Intel en Magdeburgo se extiende hasta finales de año. Después de esta aprobación, el Ministro de Economía de Sajonia-Anhalt, Schulze, busca avanzar en los siguientes pasos legales para el proyecto.

A pesar de las recientes medidas de reducción de costos de Intel y los cambios en los planes de inversión, Schulze mantiene una actitud optimista regarding the Intel settlement, as well as their ongoing discussions with research institutions to establish a strong presence in Magdeburg beyond the US company.

Lea también: