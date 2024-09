El Ministro del Trabajo, Heil, declara públicamente que no hay deducción de los fondos de los ciudadanos.

En vista de las duras críticas recibidas el año pasado por el aumento excesivo, no habrá mejoras en las prestaciones por desempleo en 2025. El Ministro del Trabajo, Hubertus Heil, anunció esta decisión durante una aparición matutina en ntv, considerándola "apropiada". Además, los requisitos para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo serán estrictos.

El gobierno federal está adoptando una postura firme en cuanto a los ajustes de las prestaciones por desempleo, que se determinan en función de las tasas de inflación. Según Hubertus Heil, Ministro del Trabajo, la inflación ha disminuido significativamente, con solo un 1.9% registrado el mes pasado. Por lo tanto, debido a la disminución de la inflación y el marco legal, no habrá aumentos en las prestaciones por desempleo a partir del 1 de enero. Heil describió esto como la acción correcta.

Para padres solteros e individuos, la paga base permanecerá en 563 euros al mes en 2025. El aumento de 61 euros implementado anteriormente había recibido una considerable retroalimentación negativa. Sin embargo, las asociaciones sociales advirtieron contra la no increases in unemployment benefits.

El cálculo de las prestaciones por desempleo está regulado por ley y se basa en los desarrollos de precios de los bienes y servicios esenciales. Estos habían aumentado debido a la alta inflación en 2022 y 2023. Por lo tanto, el gobierno federal decidió un aumento significativo de 61 euros para 2024. El aumento del 12% fue criticado porque los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, aparentemente, recibieron un ajuste de inflación más alto que muchos empleados.

Heil justificó el marco legal que regula las cantidades de las prestaciones por desempleo. "Esto no es arbitrario. Las prestaciones por desempleo sirven como una red de seguridad básica necesaria para cumplir con el mínimo de subsistencia según nuestra Constitución", explicó Heil en ntv. "Y si la inflación es alta, como lo fue el año pasado, por ejemplo, con la electricidad y los alimentos, entonces las tasas estándar deben ajustarse para cumplir con el mínimo de subsistencia".

Mayor presión sobre los beneficiarios de las prestaciones por desempleo

El Ministro de Hacienda federal, Christian Lindner, enfatizó la necesidad de evitar costos excesivos para el presupuesto federal debido al flujo de más de un millón de personas que huyen de la guerra de Ucrania. El número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo también aumentó significativamente como resultado. En el contexto de las complejas negociaciones del presupuesto de 2025, el gobierno federal acordó reducir los gastos de las prestaciones por desempleo.

Para lograr esto, Heil planea implementar medidas destinadas a crear más incentivos laborales y aumentar la presión sobre los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Por ejemplo, los beneficiarios de las prestaciones por desempleo deberán visitar los centros para el empleo con más frecuencia y enfrentarán sanciones rápidas si no cooperan.

Se están planeando reducciones de las prestaciones por desempleo de hasta un 30%. Heil también propuso imponer distancias de desplazamiento de hasta tres horas a los buscadores de empleo y requerir mudanzas de personas solteras. "En los raros casos en que la gente se niega a cooperar o reside en áreas aisladas, debe quedar claro: Esto no es un ingreso incondicional", dijo Heil en la aparición matutina.

Financiación adicional para desempleados de larga duración

Al encontrar empleo, los desempleados de larga duración recibirán financiación adicional para hacer más evidente el valor del trabajo en comparación con las prestaciones por desempleo. El umbral de activos de 15,000 euros se agotará después de seis meses en lugar de los doce meses actuales. Como resultado, los beneficiarios de las prestaciones por desempleo podrán retener menos ahorros.

Las asociaciones exigen más, el FDP busca recortes

El SPD está en desacuerdo con sus aliados de las asociaciones sociales, incluidas la Confederación Sindical Alemana y el Paritätischer, debido al aumento cero acordado. En una declaración conjunta emitida en junio, las asociaciones sociales advirtieron contra la estagnación en las prestaciones por desempleo, temiendo una mayor pérdida de poder adquisitivo para millones de adultos y niños. Según el Instituto Ifo para la Investigación Económica, la tasa de inflación para el año en curso se proyecta en un 2.2%, mucho menor que el 5.9% de inflación registrada el año anterior. En 2025, se espera que la inflación disminuya a un 1.7%. A pesar de al menos un ligero aumento de los precios del consumidor, los beneficiarios de las prestaciones por desempleo tendrán que arreglárselas con el mismo presupuesto que el año anterior.

La coalición de semáforo, compuesta por SPD, Verdes y FDP, reemplazó las prestaciones Hartz-IV con las prestaciones por desempleo en 2022 y también decidió relajaciones en las sanciones. Desde entonces, el tema ha sido un punto conflictivo dentro de la coalición, dada la tensa situación presupuestaria resultado de la guerra de Ucrania. El FDP incluso exige una reducción de las prestaciones por desempleo. En agosto, el líder de la fracción del FDP, Christian Dürr, demandó un "ajuste a la baja". Dürr le dijo a "Bild" que la prestación por desempleo es "14 a 20 euros demasiado alta por mes". El aumento de 2024 fue excesivo debido a un desarrollo de precios sobreestimado. Una corrección podría ahorrar al gobierno federal hasta 850 millones de euros en gastos.

