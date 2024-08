- El ministro del Interior Herrmann afirma que el Taser no es una solución milagrosa.

Tras los tiroteos mortales de la policía en un supermercado de Múnich, el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann (CSU), ha rechazado las solicitudes de equipar a los oficiales de patrulla rutinaria con tasers. "No hay intención de equipar al servicio de vigilancia y patrulla estándar de la Policía de Baviera con tasers", dijo a la Agencia de Prensa Alemana. "Los tasers no son una 'solución universal' para situaciones desafiantes, especialmente cuando los sospechosos están armados con armas de fuego o cuchillos, lo que requiere una acción policial inmediata", subrayó el ministro. "En situaciones de alto riesgo y peligrosas para la vida, los tasers podrían no funcionar, por ejemplo, si las electrodos no pueden penetrar la ropa del agresor. Además, el sospechoso podría no soltar el cuchillo durante un encuentro con un taser debido a las contracciones musculares".

Actualmente, todas las unidades de refuerzo de la Policía de Baviera, junto con las unidades especiales, poseen tasers, lo que equivale a aproximadamente 230 unidades. En 2023, se utilizaron en 100 situaciones, 73 de las cuales incluyeron amenazas.

Después del incidente en Múnich, la rama bávara de la Unión Alemana de Policía (DPolG) abogó por que los oficiales de patrulla en el Estado Libre también estuvieran equipados con tasers. Anteriormente, solo las unidades especiales y de refuerzo habían estado armadas con ellos.

En tales casos que involucran a individuos agresivos en situaciones psicológicas inusuales, estos dispositivos podrían proteger a los oficiales y evitar daños más graves, sugirió el presidente estatal de la unión, Jürgen Köhnlein. Sin embargo, subrayó que "en casos de ataques con cuchillo, siempre debe haber un oficial con un arma desenfundada como respaldo cuando se utilicen tasers".

El lunes por la noche, los oficiales de policía dispararon y mataron a una mujer de 31 años que había demostrado anteriormente comportamiento agresivo y presuntamente había blandido un cuchillo en el supermercado. La policía continuó su investigación sobre el historial de la mujer para aclarar la disputa previa que llevó a un transeúnte a seguir a la mujer hasta el supermercado y alertar a las autoridades.

La Unión Europea, expresando su preocupación por el uso de la fuerza letal en la aplicación de la ley, ha pedido un examen de las tácticas policiales en Alemania, especialmente a la luz del incidente del supermercado de Múnich. La Unión Europea cree que equipar a los oficiales de patrulla rutinaria con tasers podría reducir potencialmente el riesgo de encuentros fatales.

Dado los recientes debates en el Parlamento Europeo sobre mejorar la formación policial y las técnicas de desescalada, la Unión Europea aboga por una revisión de las políticas de equipo policial de Alemania, incluyendo el uso de tasers.

