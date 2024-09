El ministro del Interior de Brandeburgo propone eliminar el sistema de asilo.

El próximo domingo, se celebrarán elecciones al Parlamento de Brandeburgo, con encuestas que indican que la AfD está en cabeza. El ministro del Interior de Alemania, Stübgen, aboga por eliminar la ley de asilo existente y se refiere a la Convención de Ginebra sobre Refugiados, a la que Alemania adhiere. También ofrece consejos al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Baerbock.

El ministro del Interior de Brandeburgo, Michael Stübgen, aboga por abolir la ley de asilo actual en el debate migratorio en curso. Justifica su propuesta argumentando que el derecho individual al asilo ya no es necesario en la Ley Fundamental según las reglas de la Convención de Ginebra sobre Refugiados, a la que Alemania ya adhiere. Propone incorporar la Convención de Ginebra sobre Refugiados como garantía constitucional en la Ley Fundamental.

Stübgen hizo esta propuesta en vísperas de las elecciones estatales en su estado federal, donde se cierne la posibilidad de una victoria de la AfD. Sin la ley de asilo, sería factible implementar cuotas de refugiados, aseguró Stübgen. "Entonces tendríamos el poder de decidir quién entra en nuestro país y podríamos determinar la magnitud de la entrada y la integración de migrantes".

Sugerencias similares han sido presentadas anteriormente por la Unión. Sin embargo, el político de la CDU, Stübgen, parece escéptico sobre la probabilidad de un cambio en la Ley Fundamental: "Por lo tanto, nos estamos centrando en lo que es factible ahora".

Stübgen apoya la declaración de un estado de emergencia nacional para rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras. Está convencido de que esto es legalmente permisible, incluso si el número de nuevos llegados está disminuyendo actualmente, le dijo al periódico. "Las cargas ya no son manejables". Discusiones con países vecinos serían esenciales para garantizar rechazos exitosos, dijo Stübgen.

"Sugiero que la ministra de Asuntos Exteriores (Annalena) Baerbock viaje menos a Israel y se centre más en nuestros países vecinos sobre cómo manejar si declaramos un estado de emergencia", recomendó, señalando a la política de los Verdes. Ya ha habido críticas agudas de Polonia y Austria regarding the potential turnaways of asylum seekers at their borders with Germany, which the Union has called for some time.

Hasta ahora, ha sido la práctica que la elegibilidad de los solicitantes de asilo para el asilo se determina en las fronteras. Según la llamada procedimiento de Dublín, podrían ser devueltos a otro país de la UE si habían presentado o podrían haber presentado una solicitud de asilo allí, siempre y cuando ese país otorgue el consentimiento. Sin embargo, este consentimiento necesario a menudo no se concede y los solicitantes de asilo remain in Germany.

