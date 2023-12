El ministro del Interior británico se disculpa por la broma de echar a la bebida de su mujer una droga para violarla

Según un informe del tabloide británico Sunday Mirror, Cleverly hizo la broma a unas invitadas mientras asistía a una recepción en Downing Street a principios de este mes.

Según el periódico, Cleverly - un alto ministro del gobierno conservador del Primer Ministro Rishi Sunak - dijo que añadir "un poco de Rohypnol en su bebida cada noche" no era "realmente ilegal si es sólo un poco".

Al parecer, añadió que el secreto de un matrimonio duradero era asegurarse de que tu cónyuge era "alguien que siempre está ligeramente sedado para que ella nunca pueda darse cuenta de que hay hombres mejores por ahí".

Sus comentarios se produjeron el mismo día en que Cleverly prometió reforzar las leyes británicas sobre la creciente epidemia de alcoholismo en el Reino Unido, según el Mirror.

Un portavoz de Cleverly declaró a PA Media: "En lo que siempre se entendió como una conversación privada James, el Ministro del Interior que aborda el tema del picoteo, hizo lo que claramente pretendía ser una broma irónica - por lo que pide disculpas".

Los comentarios han suscitado polémica entre los grupos de defensa de los derechos de la mujer y han provocado peticiones de dimisión.

La política laborista de la oposición y ministra del Interior en la sombra, Yvette Cooper, escribió en X: "El spiking es un delito grave y devastador".

"Es realmente increíble que el ministro del Interior, encargado de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, considere aceptable hacer bromas de este tipo. ¿Cómo pueden confiar las víctimas en que se tome en serio este vil delito?".

La Fawcett Society, un grupo de defensa de las mujeres, calificó los comentarios de "repugnantes".

"No me extraña que las mujeres no se sientan seguras. Sabemos que las 'bromas' son la excusa bajo la que se permite que prospere la misoginia. ¿Cómo podemos confiar en que se ocupe seriamente de la violencia contra las mujeres y las niñas? Nos merecemos algo mejor de nuestros legisladores y Cleverly debería dimitir", declaró Jemima Olchawski, directora ejecutiva de la Fawcett Society.

Women's Aid, organización que lucha contra la violencia doméstica en el Reino Unido, declaró: "Confiamos en que los líderes políticos tomen medidas para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas, y con la misoginia que la sustenta".

"Es vital que las supervivientes de las agresiones vean que los ministros tratan el tema con seriedad y no restan importancia a la realidad a la que se enfrentan tantas mujeres".

Cleverly se vio obligado a emitir otra disculpa hace apenas unas semanas por utilizar un "lenguaje inapropiado" en referencia al diputado laborista Alex Cunningham. Se le acusó de utilizar una palabrota despectiva para referirse a su circunscripción de Stockton Norte, algo que él niega.

Gran Bretaña se enfrenta a una creciente epidemia de incidentes con insultos. Entre mayo de 2022 y abril de 2023, se produjeron 6.732 denuncias de pinchos en Inglaterra y Gales, informó PA Media.

Fuente: edition.cnn.com