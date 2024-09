Entendimiento de la situación actual - El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania en Kiev discute la posible expansión de las capacidades de largo alcance de Ucrania

Los Secretarios de Estado Antony Blinken y David Lammy, de EE. UU. y el Reino Unido respectivamente, se espera que lleguen a Kyiv hoy. Esta visita podría acercar la posibilidad de que Ucrania sitiada obtenga autorización para atacar objetivos militares en territorio ruso profundo con armas occidentales.

Antes de partir a Londres, Blinken mencionó que él y su homólogo pretendían examinar cómo Ucrania podría ser mejor reforzada en su actual situación. Pretendían presentar sus consideraciones a sus superiores para su reunión del viernes. El presidente de EE. UU., Joe Biden, recibirá posteriormente al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en Washington. El enfoque principal de la conversación gira en torno al uso de cohetes de artillería ATACMS de fabricación estadounidense y misiles Storm Shadow británicos.

En Kyiv, se ha programado una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y altos funcionarios del gobierno, según el Departamento de Estado de EE. UU. La misión ocurre en un momento crucial para Ucrania, según Blinken. Rusia está intensificando su asalto contra civiles, infraestructura crítica y el ejército ucraniano. "Vemos cómo está escalando sus ataques contra ciudades, personas y especialmente la infraestructura energética antes de los meses fríos", agregó el Secretario de Estado de EE. UU.

Ucrania ha estado defendiendo una invasión rusa a gran escala durante más de dos años y medio. El primer ministro Denys Shmyhal dijo en Kyiv que debido a los daños infligidos al sistema energético, Ucrania probablemente esté enfrentando su invierno más difícil hasta ahora. El ejército ucraniano también informó de nuevos ataques aéreos rusos durante la noche del miércoles.

¿Se levantará la restricción de armas de EE. UU.?

Hasta ahora, EE. UU. ha limitado el uso de sus armas contra Rusia para defender el asalto ruso contra la ciudad ucraniana de Kharkiv. Sin embargo, Ucrania ha estado pidiendo durante mucho tiempo que se le permita utilizar armas de largo alcance de fabricación estadounidense contra objetivos más allá de la frontera rusa. Solo entonces se podrían atacar bases aéreas militares rusas desde las cuales despegaban aviones de combate para lanzar bombas guiadas o misiles. Estos han golpeado ciudades importantes como Kharkiv, pero también trincheras ucranianas en primera línea.

Sin embargo, los misiles ATACMS proporcionados por Washington hasta ahora solo tienen un alcance superior a 300 kilómetros. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, admitió recientemente en Ramstein que el ejército ruso ha trasladado sus aviones de combate a bases aéreas más lejanas durante algún tiempo. Hasta ahora, Ucrania ha utilizado sus propios drones para ataques en la retaguardia rusa, pero estos llevan una cantidad limitada de explosivos.

Alemania no ha proporcionado a Ucrania armas de igual alcance. En general, se acepta que Ucrania utiliza tanques o cañones de artillería alemanes, por ejemplo, en su ofensiva en la región rusa de Kursk. Sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) se opone firmemente a entregar la arma alemana más poderosa, el misil de crucero Taurus. Este podría alcanzar Moscú con un alcance de 500 kilómetros.

El gobierno de Kyiv espera un invierno difícil

El primer ministro Shmyhal habló en Kyiv del desafío de garantizar un suministro de energía estable durante la próxima temporada de calefacción. "Hemos superado con éxito tres temporadas de calefacción".

Russia started its war against the neighboring nation in February 2022, when it was still being heated. This was followed by two winters that Ukraine endured despite numerous power outages. Nevertheless, this year, Russia's systematic shelling of power and heating plants has significantly compromised Ukraine's energy production.

Ukraine receives equipment for its energy sector from around the world, says Shmyhal. Efforts are being made to restore damaged power plants and make the energy system less vulnerable by decentralizing it.

President Zelensky demands more from his diplomats

President Zelensky is urging his diplomats to more assertively advocate for the interests of his country, which is under assault by Russia. He desires the new Foreign Minister, Andriy Sybiha, to overhaul Ukrainian diplomacy so that "we and our partners can respond more actively to challenges." He mentioned this in his evening video address. Previously, he had introduced Sybiha as the new minister at the Foreign Ministry.

Zelensky did not reference the previous Foreign Minister, Dmytro Kuleba, who was a victim of last week's cabinet reshuffle. However, his remarks could be interpreted as criticism of the previous Ukrainian diplomacy. He stated that those who do not meet the required standards should reconsider whether they should remain within the Foreign Ministry system.



