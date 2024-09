"El Ministro de Relaciones Exteriores británico rechaza las amenazas de Putin como 'un absurdo significativo' etiquetado como 'imperialista fascista'"

David Lammy Desestima las Amenazas de Putin como una Farsa

El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, desestima las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin como simples bravuconadas. "Es todo ladrido y nada de mordida. Arroja tanques, misiles y hasta armas nucleares como amenazas", dice Lammy a la BBC. A pesar de las tácticas intimidatorias de Putin, "no debemos dejar que nos desvíe de nuestro camino", dice Lammy, quien califica al líder ruso como un "tirano ambicioso". Cuando se le pregunta si Putin miente cuando amenaza con la guerra nuclear, Lammy responde: "Putin solo está puliendo sus zapatos con nuestros miedos. Es un espectáculo".

3:25 Al Menos 28 Resultan Heridos en un Ataque con Misil Guiado en Járkov

Un ataque con misil guiado a un edificio de apartamentos en Járkov, Ucrania, deja al menos 28 personas heridas, incluyendo a 3 niños. "El impacto encendió un incendio en un rascacielos residencial", explica el gobernador de Járkov, Oleh Syniehubov, en Telegram. También se dañaron instalaciones de infraestructura en la ciudad. (Ver también entradas de las 9:46 y 7:03.)

2:55 Moscú Amenaza a EE. UU. por las Sanciones a RT

Moscú critica fuertemente las sanciones de EE. UU. contra el canal de televisión estatal ruso RT y amenaza con represalias. "El gobierno de EE. UU. no se saldrá con la suya", dice Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, según se reporta en el sitio web oficial del ministerio. Esto se ve como una advertencia a los periodistas estadounidenses que aún operan en Rusia. En marzo de 2023, Rusia detuvo al periodista estadounidense Evan Gershkovich por cargos de espionaje. Gershkovich pasó 16 meses en detención antes de ser liberado en un canje de prisioneros. Tanto Gershkovich como The Wall Street Journal han negado consistentemente los cargos. Zakharova acusa a EE. UU. de censura y violación de la libertad de prensa. Con sus acciones contra RT, EE. UU. ha iniciado una nueva ola de restricciones contra los medios y periodistas rusos, se queja Zakharova.

2:28 El Presidente de Irán Asistirá a la Cumbre del BRICS en Rusia

Irán está fortaleciendo sus lazos con Rusia y participará en la cumbre del BRICS. El presidente Hassan Rouhani viajará a Kazán, Rusia, según el embajador iraní en Moscú, según reportan los medios rusos. El embajador Ali Akbar Salehi también ha anunciado una reunión bilateral con el presidente ruso Putin durante la cumbre del 22 al 24 de octubre. Se planea un acuerdo de cooperación integral. El secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, ha acusado a Irán de suministrar misiles a Rusia para su uso en Ucrania. Irán lo niega.

1:55 El Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Kyiv Advierte: No Crean las Fanfarronadas de Putin

El ministro de Relaciones Exteriores en Kyiv, Andrij Sybiha, advierte a los aliados de Ucrania que no se dejen engañar por las amenazas de Putin. Su objetivo es erosionar el apoyo a Ucrania. "En lugar de eso, los aliados deben fortalecerlo", escribe Sybiha en Facebook. "Las fanfarronadas de Putin no funcionan". Señala que Putin ha amenazado con consecuencias no especificadas muchas veces pero nunca ha cumplido. Esto fue así cuando el Oeste comenzó a suministrar armas a Ucrania, cuando Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN y cuando Ucrania recibió sus primeros aviones de combate F-16. "Cuando se enfrenta a la fuerza, Putin se retracta y encuentra formas de explicárselo a su pueblo".

1:30 "La Postura Alemana sobre los Misiles Taurus se Percibe como Testaruda"

La discusión sobre la entrega de Alemania de misiles crucero Taurus a Ucrania está intensificándose, pero el canciller Scholz ha dejado claro que no la aprobará. Esto no es bien recibido en Ucrania, según reporta la corresponsal de ntv Kavita Sharma.

1:03 El Gobernador Informa de Dos Muertos en un Ataque con Misil Ruso en Odesa

Al menos dos personas murieron en un ataque con misil ruso en las afueras de Odesa, Ucrania, según informes ucranianos. Las víctimas, una pareja, murieron el sábado por la tarde, informó el gobernador de la región. Otra persona resultó herida. Los hallazgos preliminares sugieren que se utilizó una ojiva prohibida de municiones.cluster. La fuerza aérea ucraniana reporta que dos misiles impactaron en las afueras.

12:28 El Ejército Ucraniano Destruye un Puente Pontonero y un Centro de Mando Ruso

El ejército ucraniano reporta que ha destruido un puente pontonero construido por los rusos. La ubicación del puente no se especifica por el Estado Mayor del Ejército. En total, seis áreas de concentración enemiga fueron atacadas desde el aire o con artillería el día anterior, se reporta. Además del puente pontonero, se destruyó un sistema de artillería. Otro objetivo fue un centro de mando y control.

11:58 Mujeres Ucranianas Desminan Campos en Ausencia de Hombres

Debido a la guerra en Ucrania, cientos de miles de soldados están luchando, lo que crea una escasez de mano de obra, especialmente en trabajos tradicionales de hombres. Como resultado, cada vez más mujeres se están capacitando y asumiendo esos roles. La reportera Kavita Sharma visita a algunas de ellas en el sureste de Ucrania y cerca de Kyiv.

11:25 Ischinger Sugiere Flexibilizar las Restricciones de Armas para Ucrania

El antiguo jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, sugiere flexibilizar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. "Si simplemente dijéramos que nos comprometemos con Ucrania para usar sistemas de armas que proporcionamos bajo las pautas del derecho internacional, sería más claro y fácil para todos", dijo Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Esto significaría que los hospitales no podrían ser atacados -algo que los rusos han estado haciendo todo el tiempo- pero los objetivos militares como aeropuertos o bases de lanzamiento podrían ser atacados, incluso en territorio ruso, para evitar ataques con misiles guiados.

10:53 Intercambios de Prisioneros Aumentan tras el Ataque de Kursk Expertos sugieren que el aumento de intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia podría estar relacionado con la operación de Kursk, que comenzó el 6 de agosto. Desde entonces, ha habido tres casos que han resultado en un total de 267 prisioneros intercambiados en cada lado, según la investigación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). En contraste, solo hubo tres intercambios entre el 1 de enero y el 6 de agosto, que afectaron a aproximadamente 800 ucranianos y 800 rusos. Las autoridades ucranianas afirman que la ofensiva de Kursk ha fortalecido el poder negociador de Ucrania en las conversaciones de intercambio de prisioneros con Rusia, ya que el Kremlin ha descartado continuamente los esfuerzos de Ucrania para mediar en un intercambio.

10:16 Los Rusos Avanzan en el Frente Oriental Las fuerzas rusas están avanzando progresivamente en la línea del frente oriental en Ucrania, haciendo avances graduales cerca de Wuhledar y al sur del centro logístico de Pokrowsk, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Sin embargo, las fuerzas rusas aún no han avanzado significativamente hacia Pokrowsk en la última semana.

09:46 Ucrania Reporta Asaltos Aéreos y Lanzamientos de Misiles La fuerza aérea de Ucrania reporta que Rusia lanzó 14 drones durante la noche, con la defensa aérea derribando diez de ellos. También se interceptó un misil guiado por cohetes. Además, Rusia lanzó dos misiles balísticos, pero la fuerza aérea no proporcionó actualizaciones sobre sus resultados o cualquier daño colateral o víctimas atribuidas a los ataques. Las autoridades en la región de Kharkiv informaron incendios como resultado del bombardeo ruso y daños a la infraestructura en varios edificios de Kharkiv ciudad.

09:10 Se Eleva la Preocupación por la Expansión del Sistema de Reconocimiento Facial de Subway Ruso La expansión de un sistema de pago por reconocimiento facial en los subways rusos está causando preocupación entre los defensores de los derechos humanos. Radio Free Europe/Radio Liberty, respaldada por los Estados Unidos, informes que el sistema "Face Pay", accesible en Moscú durante tres años, ahora está programado para debutar en seis ciudades adicionales, incluyendo Kazán, donde los usuarios pueden registrarse en el sistema. Para realizar pagos, los usuarios solo necesitan mirar a un dispositivo con cámara en el torno, según los medios rusos. El sistema también se planea para implementarse en todos los subways rusos el próximo año. Los críticos temen que en Moscú, las cámaras de seguridad se hayan utilizado para detener a personas sospechosas de participar en protestas contra el gobierno y periodistas que documentan los eventos. El abogado Andrei Fedorkov, que trabaja con la organización de derechos humanos prohibida Memorial para apoyar a los presos políticos, teme que "Face Pay" también pueda utilizarse para este propósito, considerando que podría convertirse en "otro poderoso herramienta para monitorear y controlar a los ciudadanos".

08:02 Defensa Aérea Rusa Derriba 29 Drones sobre el Territorio durante la Noche La defensa aérea rusa reportadamente derribó 29 drones sobre múltiples regiones durante la noche, según el Ministerio de Defensa ruso. Los drones fueron lanzados desde Ucrania, con la mayoría interceptados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania.

07:31 Stegner Defiende su Participación en una Protesta contra las Armas El experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, defiende su plan de asistir a una manifestación que también contará con la participación de Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda. Afirma que no se está alineando con nadie y planea expresar sus puntos de vista socialdemócratas en su discurso. También aclara que no está de acuerdo con las opiniones de todos los oradores o respalda todas las llamadas hechas. "Mientras los fascistas, antisemitas y racistas estén excluidos, puedo tolerar opiniones diversas". La "manifestación por la paz a nivel nacional" del 3 de octubre en Berlín fue organizada por una iniciativa llamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". La iniciativa exige negociaciones para un alto el fuego inmediato en Ucrania y Gaza, y no exportar armas a Ucrania, Israel o cualquier otro país. También critica el aumento militar del gobierno federal liderado por el SPD. Michael Roth del SPD criticó la manifestación, diciendo "Fallar en etiquetar a Rusia y Hamas como beligerantes es una vergüenza". La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann comentó sobre el plan de Stegner de asistir, "Esto realmente perjudica a su partido y al gobierno". Leer más aquí.

07:03 Kharkiv es Atacado por el Ejército Ruso una Vez más Kharkiv fue atacado nuevamente por el ejército ruso durante la noche, informan las autoridades ucranianas. El gobernador de la región afirma que un edificio en el campus de un hospital resultó dañado, lo que provocó un incendio en una institución educativa que había sido alcanzada por un lanzacohetes. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Kharkiv es una de las ciudades más bombardeadas, ubicada a solo unos 30 kilómetros de Rusia.

06:29 la Ofensiva Ucraniana Probablemente Retiene un Número Aumentado de Tropas Rusas La ofensiva ucraniana parece estar reteniendo un número creciente de personal ruso, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. La ofensiva ha obligado al liderazgo militar ruso a reubicar unidades desde Ucrania al

1:43 Informe: Expolíticos Británicos Abogan por que Ucrania Utilice Misiles de Largo Alcance en Territorio RusoCinco exministros de Defensa británicos, incluyendo al exprimer ministro conservador Boris Johnson, están abogando, según el Sunday Times, para que el líder laborista Keir Starmer permita a Ucrania utilizar misiles de largo alcance en suelo ruso, incluso sin el apoyo estadounidense. Advirtieron al actual primer ministro que "cualquier retraso adicional solo fortalecería al presidente Putin", indica el informe.

00:52 Jefe de Inteligencia: Corea del Norte es la Mayor Amenaza para Ucrania entre los Aliados de RusiaSegún el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov, Corea del Norte representa la mayor amenaza para Ucrania entre los aliados de Rusia. "De todos estos aliados rusos, Corea del Norte es nuestra principal preocupación", dijo en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv. La asistencia militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo grandes cantidades de municiones, "está intensificando significativamente los combates", señaló en respuesta a una pregunta sobre el apoyo de otros aliados de Rusia como Irán y China. El líder norcoreano Kim Jong Un anunció planes para fortalecer las relaciones con Rusia durante sus conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, el viernes. Kyiv está monitoreando los envíos de armas de Corea del Norte a Moscú y observando su impacto en el campo de batalla. "Hay una conexión directa. Están proporcionando cantidades significativas de artillería, lo que es preocupante", agregó el jefe de inteligencia ucraniano.

23:21 Ucrania: Rusia Enfrentará Problemas de Reclutamiento para Mediados de 2025Russia se espera que enfrente problemas de reclutamiento para la mitad del próximo año, según Ucrania. El gobierno en Moscú se enfrentará a un problema durante el verano de 2025, ya sea para declarar movilización o reducir la intensidad de los hostilidades de alguna manera, afirma el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov en una conferencia en Kyiv. Esto podría cambiar el curso de Rusia decisivamente. Moscú aún no ha comentado al respecto.

22:20 Scholz: Ataque Ruso a Ucrania es 'totalmente estúpido'El canciller alemán Olaf Scholz ha reprendido al presidente ruso Vladimir Putin por poner en peligro el futuro de Rusia con la invasión de Ucrania. "La guerra también es totalmente estúpida desde la perspectiva de Rusia", dijo en un diálogo ciudadano como miembro del SPD del Bundestag alemán en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau. Para sus aspiraciones imperialistas, Putin está desplegando a cientos de miles de soldados rusos para sufrir lesiones y muertes, y dañando las relaciones económicas de Rusia con numerosos países de todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes", agregó Scholz. Alemania continuará apoyando militarmente a Ucrania para evitar que el país atacado se derrumbe y para evitar que un flagrante incumplimiento de las reglas en Europa tenga éxito. "Putin está comprometiendo el futuro de su país". Solo se puede lograr una resolución pacífica si Rusia reconoce que Ucrania no es un estado vasallo.

22:01 Resultados Mixto en Batallas de KurskLas fuerzas ucranianas están capturando territorios frescos en su ofensiva en la región occidental rusa de Kursk, pero también están perdiendo terreno debido a los contraataques rusos. Según el canal militar pro-gubernamental Deep State, las unidades ucranianas han tomado tres asentamientos adicionales. Por otro lado, los contraataques rusos están empujando a las tropas ucranianas hacia atrás alrededor del pueblo de Snagost. Se evidencia un significativo agujero en las líneas defensivas ucranianas en un mapa publicado por Deep State. Estas afirmaciones aún no se pueden corroborar de manera independiente. A principios de agosto, las tropas ucranianas invadieron la región fronteriza rusa de Kursk, reclamando el control de aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados y alrededor de 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudcha. Los expertos sugieren ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso hizo su primer intento significativo para expulsar a las tropas ucranianas.

21:41 EE. UU.: Retrasos en la Ayuda Militar a Ucrania por 'Problemas Logísticos'Los retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se deben a "problemas logísticos complejos", según los oficiales estadounidenses. "Esto no es cuestión de voluntad política", dice Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en Kyiv, la capital ucraniana. "Esto es cuestión de intrincados y difíciles problemas logísticos para suministrar este material al frente", explica en la conferencia Yalta European Strategy (YES), a la que asistió por video. Dado el aprieto de Ucrania, EE. UU. debe "hacer más y hacerlo mejor", reconoce Sullivan. El presidente Joe Biden está "resuelto" a utilizar su tiempo restante en el cargo para "posicionar a Ucrania favorablemente para prevalecer", afirma. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York más tarde este mes, anuncia Sullivan.

20:57 Scholz: Planes para Juiciar a Saboteadores del Gasoducto Nord Stream en Tribunales AlemanesOlaf Scholz ha calificado el sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico como un "acto terrorista". Como canciller alemán, Scholz busca procesar a los responsables en el sistema judicial alemán. Ha instruido a todas las agencias de seguridad y a la Oficina Federal del Fiscal para investigar el incidente sin prejuicios, mencionándolo durante un diálogo ciudadano con un miembro del SPD del Bundestag en Brandenburg's Prenzlau. "Nuestro objetivo es llevar a los responsables a juicio en un tribunal alemán si podemos arrestarlos", dijo Scholz. Scholz también rechazó la afirmación de que el gobierno alemán había abandonado los suministros de gas natural ruso. Fue Rusia, explicó, quien detuvo el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Esta decisión llevó a un aumento de los precios, subsidios gubernamentales y la búsqueda de fuentes de gas alternativas, lo que resultó en costos estimados de más de 100 mil millones de euros para Alemania. Las explosiones del gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia dejó de suministrar a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la Oficina Federal del Fiscal emitió una orden de arresto inicial contra un ciudadano ucraniano por el acto de sabotaje.

20:24 G7 Critica a Irán por Suministrar Cohetes a RusiaLos rumores de que Irán está suministrando cohetes a Rusia han llevado al G7, un grupo de importantes economías democráticas, a condenar estas entregas de armas. A pesar de las numerosas apelaciones internacionales para que se detengan estas entregas, Irán sigue suministrando armas a Rusia, aumentando su contribución militar al conflicto de Rusia contra Ucrania, según un comunicado conjunto de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el jefe de事务 de la UE. Rusia está utilizando armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura esencial. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. informaron de que Rusia había adquirido misiles balísticos de Irán. Teherán ha negado estas acusaciones. "Irán debe detener todo el apoyo a la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania y poner fin a la entrega de misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que representa una amenaza directa para el pueblo ucraniano y la seguridad internacional y europea", dice el comunicado publicado por la presidencia del G7 de Italia. "Permanezcamos comprometidos con hacer responsable a Irán por su apoyo injustificable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que socava la seguridad mundial". Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto nuevas sanciones a Irán, y la UE está considerando penalties más severas. Saber más aquí.

19:41 Putin Promueve la Libertad de Expresión en Mensaje a Cumbre de MediosEn un giro aparentemente divertido para sus críticos encarcelados, el presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia de la libertad de expresión e información. En un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países Brics en Moscú, Putin declaró que "dado el progreso del proceso complejo de multipolaridad", es crucial proteger los conceptos de fiabilidad de la información. "La verdadera libertad de expresión, que representa diversas perspectivas, fomenta la búsqueda de soluciones y soluciones compartidas a los desafíos del mundo", dijo Putin. Según él, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la promoción de un orden mundial justo, ofreciendo a la gente una "vista no sesgada e imparcial del mundo". Sin embargo, a pesar de las palabras de Putin, la libertad de expresión y los medios de comunicación no existen en el régimen autoritario de Rusia. Las salas de prensa independientes han sido cerradas y reprimidas, y los oponentes del gobierno son acosados por el sistema legal. La agencia de noticias TASS ha existido desde 1904, originalmente operando bajo diversos nombres y designaciones. Hoy en día, es la mayor agencia de noticias del país y se considera comúnmente la voz del gobierno.

19:20 Scholz Niega Entregar Misiles de Crucero Taurus a UcraniaEl canciller alemán Olaf Scholz ha descartado definitivamente la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania, incluidas las misiles de crucero Taurus, con un alcance desde Ucrania hasta Moscú (aproximadamente 500 kilómetros), debido al potencial de "escalada

