Hoy, la Ministra de Refugiados e Integración de Renania del Norte-Westfalia, Josefine Paul (Partido Verde), actualizará a los medios de comunicación sobre los recientes acontecimientos en Solingen. Está programada para dirigirse a los medios esta tarde, alrededor de las 4:30 p.m., según el anuncio del ministerio.

Después del trágico incidente de apuñalamiento en Solingen, Paul emitió un comunicado abogando por una revisión de las regulaciones de responsabilidad de asilo de la UE. Señaló que las deportaciones bajo las regulaciones de Dublín, que implican varios niveles y autoridades, son un proceso legalmente complejo que a menudo se encuentra con desafíos procedimentales. "Este proceso necesita una revisión fundamental para evitar que tales transferencias se derrumben debido a problemas administrativos", declaró.

Paul también reveló que se está carrying a cabo una investigación para determinar si hubo alguna aplicación incorrecta de estas regulaciones en el caso del presunto atacante de Solingen. Cualquier discrepancia identificada debe abordarse y corregirse, y deben tomarse medidas apropiadas.

Trágicamente, tres personas perdieron la vida y otras ocho resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, durante un festival de la ciudad en Solingen el viernes por la noche. El principal sospechoso es un hombre sirio de 26 años que entró en Alemania a través de Bulgaria a finales de 2022. Según las reglas de asilo de la UE, debería haber sido devuelto a Bulgaria. Sin embargo, esto no sucedió ya que el hombre no pudo ser localizado en el día designado en junio de 2023. Las autoridades alemanas actualmente lo investigan por sospecha de asesinato y asociación con la organización terrorista Estado Islámico (IS).

