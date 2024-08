- El ministro de Refugiados, Paul, enfrenta un escrutinio tras el incidente de Solingen.

El presunto ataque terrorista en Solingen con tres víctimas pone bajo escrutinio a la ministra de Refugiados de Renania del Norte-Westfalia, Josefine Paul

Seis días después del presunto ataque islamista, tres partidos opositores - SPD, FDP y AfD - enfrentaron a la política verde de 42 años en una sesión especial conjunta de los comités de Interior e Integración en el parlamento estatal de Düsseldorf.

Las principales críticas a Paul fueron: A pesar de describir el regreso de求者asilo rechazados a otros países de la UE como un "sistema disfuncional" en el que los traslados fallidos habían sido la norma en lugar de la excepción durante años, no tomó ninguna medida antes del ataque. Además, SPD y FDP la acusaron de guardar silencio durante días después del ataque con cuchillo mortal y no visitar Solingen.

Los oponentes preguntaron: ¿Dónde estaba la ministra responsable?

"En lugar del atacante, la ministra responsable se escondió", criticó el líder de la fracción de FDP, Marc Lürbke. La vicepresidenta de la fracción de SPD, Lisa-Kristin Kapteinat, también culpó a la ministra por hablar solo cuatro días después del ataque y initially shifting responsibility to the municipalities.

"Habló de fallas, pero no de sus propios errores", criticó Kapteinat. "Señora Ministra, eso no es solo débil, es cobarde". Paul respondió que había asistido a un servicio memorial en Francia el domingo para conmemorar el 80º aniversario de la destrucción de una ciudad francesa por la Wehrmacht. Luego abandonó su viaje y comenzó immediately a investigar el asunto.

El ministro del Interior de NRW, Herbert Reul (CDU), que visitó Solingen desde su casa cercana la noche del incidente y ha estado activamente involucrado en el terreno y los medios desde entonces, tuvo un mejor desempeño en la sesión especial. "Es fuerte que él condujo directamente a Solingen esa noche", elogió Lürbke al ministro del Interior.

Paul señala errores del sistema

Paul trató de tomar la ofensiva en el parlamento estatal con un discurso detallado y prolongado. Atribuye defectos en las regulaciones de la UE y un "sistema problemático" parcialmente responsable del fallido deportación del sospechoso de 26 años.

Solo el 10 al 15 por ciento de los llamados traslados de Dublín son exitosos a nivel nacional, explicó. Las autoridades federales, estatales y locales lidian con casos similares a diario. "Los procesos procedimentales deben ser puestos a prueba", dijo. "Es nuestra responsabilidad investigar y abordar esto, y también es mi responsabilidad (...)", reconoció. No abordó posibles deficiencias de su ministerio o posibles consecuencias de su responsabilidad organizativa como ministra.

Antes del presunto ataque islamista en Solingen el viernes por la noche, las autoridades no tenían información relevante para la seguridad sobre el hombre, según la política verde. El hecho de que su regreso no tuvo éxito "no fue una cadena de circunstancias desafortunadas", sino que indicó problemas fundamentales en el sistema.

El sospechoso, el sirio de 26 años Issa Al H., actualmente está bajo custodia. Había ingresado a Alemania a través de Bulgaria al final de 2022 y debería haber sido devuelto a Bulgaria bajo las llamadas reglas de asilo de Dublín.

Esto no sucedió porque el hombre no fue encontrado en la instalación designada en Paderborn en el día programado en junio de 2023. Sin embargo, estaba presente para el almuerzo el día anterior y el día siguiente.

¿Una "restricción nocturna" habría facilitado la deportación?

Aunque el求者asilo rechazado podría haber sido ordenado a permanecer en su habitación por la noche en la instalación designada con una "restricción nocturna", el riesgo de que se escondiera habría aumentado, según Paul.

Anunció nuevas regulaciones para instalaciones de alojamiento y la Oficina Central de Extranjería (ZAB), pero rechazó la acusación de shifting the blame to the municipalities. De hecho, la ZAB está financiada por el estado y asume la responsabilidad de la tarea conjunta. "Dado este contexto, es naturalmente también la responsabilidad del estado y mi responsabilidad examinar estos procesos muy específicamente", dijo Paul.

Se establecerá una comisión de investigación del parlamento estatal para investigar a tiempo cualquier deficiencia de las autoridades - esto fue apoyado por las fracciones gubernamentales de CDU y Verdes, así como por SPD y FDP.

El ministro del Interior actualizó los comités sobre el estado actual de las investigaciones - en la medida en que lo permite la autoridad investigadora de la Oficina del Fiscal General, aclaró. Hizo

El video bajo investigación está siendo analizado actualmente por especialistas de su división, según el Ministro del Interior. Sin embargo, se alinea con las tácticas de propaganda de IS, señaló el ministro. En la actualidad, hay 185 sospechosos potenciales de extremismo islámico en NRW que están siendo vigilados de cerca por las fuerzas de seguridad. "El atacante de Solingen no estaba incluido en este grupo", aclaró Reul. La Fiscalía Federal está investigando al sospechoso por cargos de asesinato y presunta afiliación con la organización terrorista IS (Estado Islámico), que ha asumido la responsabilidad del acto.

El Ministro del Interior de NRW expresó su oposición a la discusión en curso sobre leyes más estrictas de control de armas. "El perpetrador de Solingen utilizó un cuchillo, un objeto que muchas personas probablemente tienen en su cocina", enfatizó. Aunque llevar ese cuchillo en público está prohibido, ninguna regla habría impedido el ataque. "Las armas no matan a las personas, las personas matan a las personas", subrayó el ministro. Es probable que las personas que quieran causar daño no sean disuadidas por ninguna prohibición.

En cuanto al estado de salud de las víctimas, Reul informó que tres de ellas aún están en el hospital. "Su condición está mejorando". Los otros cinco víctimas que han sido dados de alta, ya no corren peligro.

Los críticos argumentaron: El ministro debería haber abordado la situación en Solingen antes. A pesar del reto, es crucial que el ministro responsable asuma la responsabilidad de manera oportuna.

