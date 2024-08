- El ministro de la iglesia de la guarnición carece de vínculos con los neonazis.

Antes del gran descubrimiento de la controvertida torre de la iglesia de la guarnición en Potsdam, el pastor Jan Kingreen garantiza que no hay conexiones con neonazis. "No hay espacio para extremistas de derecha en la iglesia misma", dijo Kingreen a RBB Inforadio el 22 de agosto. "De hecho, es lo contrario de nuestras acciones. Estamos investigando incansablemente la historia". Esta aproximación no es bien recibida por cualquier individuo de derecha radical, señaló Kingreen.

Se destacan estrictas reglas que prohíben actividades específicas dentro y alrededor de la iglesia. "La historia es parte de esto, y debe abordarse". Están teniendo discusiones sobre esto con jóvenes y otros.

El 21 de marzo de 1933, el presidente del Reich Paul von Hindenburg y el nuevo canciller del Reich Adolf Hitler de los nacionalistas socialistas se dieron la mano frente a la iglesia, marcando el "Día de Potsdam". Varios campañas protestan contra la reconstrucción, considerándola una manifestación de militarismo y un posible punto de reunión para neonazis.

La torre será inaugurada este jueves con una ceremonia, con la presencia del presidente federal Frank-Walter Steinmeier, quien sirve como patrón de la reconstrucción. La iglesia militar original de 1735 fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y las ruinas fueron demolidas en 1968 durante la era de la RDA. Muchos políticos ven la reconstrucción como una oportunidad para la reflexión histórica introspectiva.

A partir del 23 de agosto, los visitantes tendrán la oportunidad de admirar una vista panorámica desde la plataforma de observación de 57 metros de altura. La Fundación de la Iglesia de la Guarnición estima que podrían atraer entre 80,000 y 90,000 visitantes anuales a la torre. La reconstrucción costó alrededor de 42 millones de euros, con el gobierno federal contribuyendo aproximadamente 25 millones de euros, según sus declaraciones.

La iglesia de la guarnición de Potsdam, un tema de debate debido a su posible conexión con los neonazis, es un enfoque de las lecciones de historia para el grupo juvenil de la iglesia, según el pastor Jan Kingreen. Kingreen dijo firmemente: "No estamos solo preservando la iglesia, sino que estamos comprometidos con el pasado, incluyendo sus episodios oscuros, para asegurar que tales eventos nunca vuelvan a ocurrir".

