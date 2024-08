El ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia, Limbach, quiere despenalizar el manejo de negros.

Limbach le dijo a WDR que conducir sin billete es fundamentalmente sobre la aplicación de tarifas más altas por parte de una empresa de transporte privado. Las agencias de aplicación de la ley no están allí para cobrar deudas privadas. "No vemos eso en otras áreas de la vida económica, donde el estado persigue el delito privado".

El político verde ve a las empresas de transporte como responsables: podrían asegurar que solo las personas con billete viajen a través de controles de acceso. "Intente tomar el metro en París sin billete. No es posible", dijo a WDR. "Esa es la responsabilidad de la empresa de transporte, no de la sociedad en general".

Limbach destacó que las agencias de aplicación de la ley deben centrarse en lo que realmente importa: "Combatir el crimen, por ejemplo, la violencia contra los servicios de emergencia, la policía y los servidores públicos. Debemos perseguir a la mafia y el crimen organizado". Se está desperdiciando demasiado tiempo en la realización de procedimientos penales para empresas de transporte.

Buschmann había dicho en noviembre que quería hacer que conducir sin billete fuera una ofensa administrativa para aliviar a la judicatura. El procedimiento de penalización debería ser estandarizado y menos intensivo en personal.

Sin embargo, las empresas de transporte advirtieron en el "Spiegel" actual contra la descriminalización. Conducir sin billete debe seguir siendo un delito, dijo Oliver Wittke, presidente de la asociación de transporte Rin-Ruhr. "Rebajar eso a una ofensa administrativa sería una invitación a más abusos".

La asociación de transporte de Stuttgart VVS calificó los planes en "Spiegel" como "la señal equivocada a los pasajeros honestos". Los ingresos perdidos tendrían que compensarse con tarifas más altas. La asociación de transporte de Hamburgo advirtió que ya se están causando pérdidas significativas debido a la evasión de tarifas. La asociación de la industria VDV estima pérdidas de ingresos anuales de hasta mil millones de euros a nivel nacional.

