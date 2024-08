El ministro de Finanzas, Lindner, aboga por reducir la ayuda social para los refugiados que tienen el mandato de irse, a nada.

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner (FDP), respalda los llamamientos para reducir la ayuda social a los refugiados deportables. En una entrevista con el "Stuttgarter Zeitung" y el "Stuttgarter Nachrichten", Lindner afirmó que aquellos que deben abandonar Europa según la ley, como el presunto atacante de Solingen, solo deberían cubrir los costes de su regreso a su país de origen. "Todo el resto de la asistencia social en Alemania debería ponerse a cero", dijo. Previamente, el líder del grupo FDP, Christian Dürr, y el presidente del gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), habían propuesto esto.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, compartió esta opinión. "Las personas que deben abandonar el país no pueden beneficiarse simultáneamente de la ayuda social", dijo Merz en Berlín. Señaló que esto no está incluido en ningún acuerdo de refugiados. Merz señaló que reclamar la ayuda social para personas deportables no es una práctica común en otros países europeos, como Suecia. Lindner argumentó que los inmigrantes que entran en la UE eligen el país con las ayudas sociales más atractivas como destino. Esta práctica debería detenerse. "Además, podemos aliviar significativamente la carga para los contribuyentes alemanes al disminuir el atractivo de nuestras ayudas sociales".

El presidente del FDP hizo referencia a los casos bajo las Reglas de Dublín. Estas regulaciones exigen que se inicien los procedimientos de asilo en el país de la UE donde un refugiado entra por primera vez. Si la persona continúa viaje, por ejemplo, a Alemania, pueden ser devueltas al país de registro inicial. El presunto atacante de Solingen entró por primera vez en territorio de la UE en Bulgaria y debería haber sido devuelto allí. Lindner exigió aclaraciones del gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia.

"Hay 'decenas de miles' de tales casos en Alemania", dijo el líder del FDP. "En estos casos, la ley debe aplicarse de manera consistente". Lindner rechazó el llamamiento de Merz para detener la aceptación de personas de Siria y Afganistán. "Los demandas de Merz están destinadas a desviar la atención de la acción necesaria del gobierno del estado de la CDU en Renania del Norte-Westfalia", dijo. "Lo que es legalmente permitido, es decir, las deportaciones a Siria y Afganistán, debemos emplearlo urgentemente".

El ministro de Finanzas, Christian Lindner, insistió en la necesidad de reducir la ayuda financiera para los refugiados deportables, diciendo: "Al reducir la ayuda social para las personas que deben abandonar Europa según la ley, podemos aliviar significativamente la carga para los contribuyentes alemanes". Mientras tanto, el líder de la CDU, Friedrich Merz, estuvo de acuerdo, destacando que reclamar la ayuda social para personas deportables no es una práctica común en otros países europeos.

Lea también: