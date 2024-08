El ministro de Finanzas de Israel se retira después de comentarios escandalosos

Hace solo unos pocos días, el Ministro de Finanzas de Israel, Smotrich, causó indignación en Europa con sus comentarios sobre el hambre de los palestinos. Ahora, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también está criticando al político. Mientras tanto, Smotrich ha hecho otra declaración contundente.

Unos pocos días después de sus controvertidos comentarios sobre el hambre de los palestinos, el ministro de Finanzas de la derecha israelí, Bezalel Smotrich, criticó con palabras contundentes las demandas de un alto el fuego en el conflicto de Gaza. Después de las enérgicas demandas de Qatar, Egipto y EE. UU. para un acuerdo sobre un alto el fuego, describió tal acuerdo como una "trampa peligrosa". Pondría fin a la guerra en la Franja de Gaza antes de la destrucción de Hamas y permitiría que este se reagrupe y mate a judíos de nuevo, escribió Smotrich en X.

Los mediadores habían presionado a Israel e Islamic Hamas para que reanudaran las negociaciones el jueves por la tarde "para cerrar todas las brechas restantes y comenzar a implementar el acuerdo sin más demora". Smotrich condenó el acuerdo exigido como un acuerdo de rendición que los mediadores impondrían a Israel. Esto también significaría que la milicia chiita Hezbollah en Líbano podría mantenerse cerca de la frontera norte de Israel. Como resultado, el poder disuasorio de Israel en el Oriente Medio se debilitaría significativamente.

La oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció después de la publicación de la declaración que Israel "de acuerdo con la propuesta de EE. UU. y los mediadores" enviaría una delegación a un lugar aún por determinar el 15 de agosto "para finalizar los detalles de la implementación del acuerdo". Smotrich instó a Netanyahu a no caer en la trampa y no desviarse de sus líneas rojas.

Indignación después de los comentarios "morir de hambre"

El conflicto de Gaza fue desencadenado por la masacre con más de 1,200 muertos llevada a cabo por los terroristas de Hamas y otros grupos en Israel. Según las cifras de la autoridad de salud controlada por Hamas, al menos 39,699 personas han muerto y más de 91,722 han resultado heridas en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra. Aproximadamente el 85% de la población de la Franja de Gaza ha sido desplazada. Según los datos actuales, alrededor del 60% de todos los edificios en la Franja de Gaza han sido destruidos o gravemente dañados (ver gráfico).

Hace unos pocos días, Smotrich dijo que bloquear la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza estaba justificado para liberar a los rehenes. Agregó que, en su opinión, también sería aplicable si significaba que dos millones de personas morirían de hambre. Alemania, Francia y la UE expresaron su indignación.

Ahora, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también está criticando al ministro de la derecha extrema. Dijo que estaba sorprendido y consternado por tales declaraciones, que incitan el odio contra los civiles inocentes y constituyen crímenes de guerra. "Tales declaraciones, especialmente por parte de los oficiales, deben cesar inmediatamente, deben ser investigadas y, si se consideran delitos, deben ser procesadas y castigadas", dijo Türk. También volvió a llamar a un alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza.

