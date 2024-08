- El ministro de Finanzas de Israel está dispuesto a aceptar la inanición de los palestinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés han condenado las declaraciones del Ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich en las que lamentó la ayuda alimentaria para los palestinos en la Franja de Gaza y justificó el hambre como moralmente justificado. "Estas son declaraciones completamente inaceptables e indignas por parte del ministro de Finanzas israelí. Las rechazamos en los términos más contundentes posibles", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín.

"Es una exigencia de la humanidad y un principio básico del derecho humanitario internacional que, incluso en la guerra, los civiles deben ser protegidos y tener acceso al agua y al alimentos", dijo el portavoz.

Smotrich había expresado aparentemente su opinión sobre la situación internacional de su país y justificó un bloqueo de bienes de ayuda hasta la liberación de todos los rehenes, incluso si eso significaba la muerte por hambre de dos millones de personas en la Franja de Gaza. Pero la comunidad internacional no permitiría eso, dijo Smotrich.

Piden órdenes de arresto contra los líderes de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés habló de "declaraciones escandalosas" y pidió al gobierno israelí que "condene enérgicamente estas declaraciones inaceptables". "Francia recuerda que la prestación de ayuda humanitaria a dos millones de civiles en una situación de emergencia absoluta en un territorio bajo bloqueo y whose access points are controlled by Israel is a commitment under international humanitarian law, as recalled by the International Court of Justice."

When asked whether the German government recognizes a genocidal intent ("genocidal intent") in this or evaluates these statements accordingly, the Foreign Office spokesperson said, "I am sure that these statements will also be closely monitored in The Hague, where consultations on these kinds of questions are currently taking place."

On May 21, the chief prosecutor of the International Criminal Court (ICC) in The Hague requested arrest warrants against Netanyahu and other Israelis. They are accused, among other things, of being responsible for the starvation of civilians as a method of warfare, as well as for arbitrary killings and targeted attacks on civilians.

