El Ministro de Defensa de Ucrania declara acción de represalia tras los ataques

16:12 Grupo Wagner Habla: No Mercenarios en Ucrania en este MomentoEl Grupo Wagner afirma que sus mercenarios ya no están luchando junto al ejército ruso en Ucrania. Según una declaración compartida en Telegram, informada por "Kyiv Independent", actualmente solo están trabajando en Bielorrusia y África. Según el grupo, los mercenarios de Wagner no son parte de la Guardia Nacional Rusa ni están clasificados en el Ministerio de Defensa de Rusia. "En este momento", Wagner no está participando en la invasión rusa de Ucrania, proclama el grupo. "Si la situación cambia", se anunciará.

15:40 Kyiv Sufre la Alerta Antiaérea Más Larga desde el Inicio del ConflictoDebido a los intensos ataques rusos en Ucrania, una alerta antiaérea persistió por 7 horas y 46 minutos en Kyiv. Esta es la segunda alerta antiaérea más larga en la capital desde el inicio del conflicto, escribe el periodista Denis Trubetskoy en X. La más larga duró 9 minutos más, agrega. Según el antiguo asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, la alerta antiaérea se extendió hasta 10 horas en otras regiones de Ucrania.

15:15 Rusia Informa de Contraofensiva en KurskLas tropas rusas han atacado a soldados ucranianos en más de una docena de lugares en el frente en la región rusa de Kursk, revela el Ministerio de Defensa de Moscú. También se repelieron ataques ucranianos en siete otros lugares en Kursk. Además, las fuerzas ucranianas fueron atacadas en 16 lugares en la región de Sumy, que limita con Kursk en el lado ucraniano.

14:55 Jefe de la IAEA Planifica Inspección de la Central Nuclear de KurskEl director general de la IAEA, Rafael Grossi, está coordinando personalmente la inspección de la central nuclear de Kursk en la óblast rusa del mismo nombre, donde se han informado entradas de tropas ucranianas. Grossi expresa su preocupación por la situación y enfatiza que la seguridad de las instalaciones nucleares no debe ponerse en peligro bajo ninguna circunstancia. La visita está programada para el martes.

14:47 Incendio en la Mayor Refinería de Petróleo de OmskSe ha producido un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, confirma el operador Gazprom. Dos personas resultaron heridas, pero la instalación sigue funcionando, según el comunicado emitido por la compañía energética estatal. El incendio en la refinería de Omsk ha sido apagado y las operaciones continúan como de costumbre.

14:32 Rusia Anuncia el Objetivo de Armamento Occidental y MunicionesEl Ministerio de Defensa de Rusia anuncia que ha atacado estaciones de compresión de gas y transformadores de energía en Ucrania. La infraestructura energética, que suministraba energía al complejo militar-industrial de Ucrania, fue atacada con drones y misiles. También se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeródromos ucranianos, alega el ministerio.

14:09 Informes: Más de 240 Soldados Rusos Capturados en KurskLas fuerzas ucranianas han capturado presuntamente a más de 240 soldados rusos desde su sorpresiva incursión en la región rusa de Kursk a principios de agosto. "The Washington Post" analizó más de 130 fotografías y videos tomados desde el 6 de agosto. La mayoría de ellas parecen haber sido tomadas por soldados ucranianos y compartidas en las redes sociales. El análisis también incorporó fotografías tomadas por un fotógrafo de un periódico de una prisión donde se informa que están siendo retenidos soldados rusos capturados en Ucrania. "Las imágenes verificadas muestran a al menos 247 prisioneros rusos, lo que respalda los informes de las autoridades ucranianas de que han capturado a centenares de rusos durante la incursión", escribe el periódico. Informa que se capturó a un gran número de jóvenes militares que parecían rendirse sin resistencia.

13:43 Objeto No Identificado Ingresa en el Espacio Aéreo Polaco

Se informa que un objeto no identificado ha ingresado en el espacio aéreo polaco y presuntamente ha aterrizado en territorio polaco durante el ataque ruso en Ucrania. La agencia de noticias del estado PAP informes esto, citando el mando de operaciones del ejército. La búsqueda del objeto, que no se cree que sea un misil, continúa. "Durante el ataque masivo en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probable ingresó en el territorio polaco", dijo el general Maciej Klisz, el comandante operativo de las fuerzas armadas, a Polsat News. "The Guardian" informes, citando a un portavoz del ejército, que el objeto es probable que sea un drone.

13:21 Presa Cerca de Kyiv es Atacada por Misil Ruso

En el extenso ataque aéreo de esta mañana en Ucrania, se informa que una presa al norte de Kyiv fue atacada por un misil ruso, según informes de los medios ucranianos. Un video compartido por numerosos periodistas, incluyendo a Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal", muestra parte de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se rompe, podrían morir millones de personas abajo", escribe Trofimov. Todavía no se ha divulgado información oficial sobre los daños en la estructura.

12:57 Zelenskyy Describe el Ataque como 'Uno de los Más Fuertes' por Rusia

Rusia ha lanzado más de 100 misiles y casi 100 drones en el último ataque extensivo, según informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más intensos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video publicado en Telegram. El Ministerio de Defensa de Rusia, por el contrario, afirma en Telegram haber "golpeado todos los objetivos designados" en ataques extensivos a la infraestructura ucraniana. Zelenskyy aclara que fue un ataque "sinérgico", que involucró "más de 100 misiles de diversos tipos" y alrededor de 100 drones Shahed de origen iraní. El Ministerio de Defensa de Rusia lo caracteriza como un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" sobre "instalaciones importantes de infraestructura energética".

12:38 Ucrania insta al Occidente a autorizar raids en profundidad en territorio ruso con armas proporcionadas

Ucrania insta al Occidente a permitir el uso de armas proporcionadas para strikes que se adentren profundamente en territorio ruso. Según Andriy Yermak, jefe destaff del presidente Volodymyr Zelenskyy, una acción así pondría fin rápidamente al terror ruso, como se indicó a través de Telegram.

12:09 Peskov: las negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania ahora son irrelevantes

Rusia considera las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego virtualmente irrelevantes. La penetración de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk es intolerable, según Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso. Se considera necesaria una respuesta, sin negociaciones sobre un alto el fuego y el tema considerado ya no relevante.

11:41 Munz: se ha sobreestimado la capacidad del ejército de Belarús

El dictador Lukashenko ha reunido a decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania, lo que ha causado preocupación entre los países vecinos. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto sirve más como una muestra de amenazas que como un peligro real.

11:25 Fuentes: se sospecha de sabotaje ruso en la alarma de Geilenkirchen

La inteligencia indica un posible peligro de actividades de sabotaje ruso utilizando un drone que desencadenó el nivel de seguridad aumentado en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según fuentes de seguridad alemanas. Hubo una fuerte indicación de una agencia de inteligencia extranjera de la preparación de una posible operación de sabotaje rusa contra la base de la OTAN.

11:20 Imágenes satelitales: los rusos no pueden sofocar el incendio del depósito de combustible de Proletarsk

El depósito de combustible en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado en llamas durante más de una semana, según las últimas imágenes satelitales del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. El incendio en el depósito con más de 70 tanques individuales comenzó con un ataque con drone ucraniano el 18 de agosto, según informes no oficiales. Otro ataque tuvo lugar el viernes por la mañana. Las autoridades del distrito de Proletarsk han declarado un estado de emergencia. Hasta entonces, se informaron más de 47 bomberos heridos en el incendio, según informó TASS el miércoles.

10:50 Polonia despliega aviones de combate

Debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, el ejército polaco desplegó interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. También participaron aviones de otras naciones aliadas, según informes de fuentes de la fuerza aérea ucraniana. El ejército ruso desplegó temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, carrying cruise missiles, según los informes. Además, según los informes, se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania, con el país también amenazado desde el Mar Negro.

10:22 Soldado ucraniano supuestamente derriba misil crucero ruso con ametralladora montada en camión

Soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea supuestamente dispararon contra un misil crucero ruso con un camión montado con ametralladora en la región occidental de Transcarpacia por la mañana. El gobernador Viktor Mykyta compartió un video correspondiente en las redes sociales, junto con declaraciones de que el misil estaba dirigido a la región desde la región vecina de Lviv y fue derribado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. El equipo de verificación de RTL/ntv confirmó la autenticidad del video, pero no se puede verificar de forma independiente qué tipo de misil fue derribado. Sin embargo, según el "Kyiv Independent", un disparo de ametralladora no fue responsable del derribo, sino un misil de defensa aérea de las fuerzas armadas ucranianas, según informó el antiguo portavoz de la fuerza aérea Yuriy Ihnat.

10:03 Más de la mitad de las regiones de Ucrania bajo ataque ruso - infraestructura energética en peligro

Más de la mitad de las regiones de Ucrania están bajo ataque ruso, según informó el primer ministro Denys Shmyhal en un informe matutino. "Esta mañana, un ataque ruso masivo apuntó a 15 regiones. El enemigo utilizó diversos tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos. Hay bajas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Según informes ucranianos, la infraestructura energética fue alcanzada en cuatro regiones. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron en Telegram que la infraestructura energética de sus regiones estaba bajo ataque. En algunas áreas de la capital Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

14:14 Reportan Muertes por Fuertes Ataques Aéreos Rusos

Se han reportado al menos tres fallecidos en ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se han informado muertes en Luzk en la parte occidental del país, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, informó que un edificio multifamiliar fue atacado por "el enemigo" y una persona falleció. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv compartieron en Telegram sobre explosiones en sus regiones y instaron a los residentes a buscar refugio. Anteriormente, el gobernador de la región de Poltava, Filipp Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:50 Reunión de Tropas: "Ingreso de Belarus a la Guerra Podría Ampliar el Frente de Batalla"

aquí. Ucrania está monitoreando de cerca la concentración de tropas belarusas cerca de su frontera compartida. La concentración actual de tropas es mayor que la anterior, y la entrada de Belarus en la guerra podría ser catastrófica, según explicó la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald.

08:22 Explosiones en Varias Ciudades Ucranianas - Corte de Energía en Kyiv

Se están produciendo explosiones en varias ciudades ucranianas debido a los extensos ataques aéreos rusos (ver entrada a las 07:24). Según "Kyiv Independent", se escucharon sirenas de ataque aéreo en todo el país justo antes de las 6:00 AM hora local. Poco antes de las 8:30 AM, se escucharon las primeras explosiones en Kyiv, seguidas de más. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó que había cortes de energía en "varios distritos" de la capital y también problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se han informado explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú: Afirma Haber Destruido 20 Drones Ucranianos

Según el Ministerio de Defensa ruso, la defensa aérea rusa ha eliminado 20 drones enviados desde Ucrania hacia territorio ruso durante la noche. Nueve fueron interceptados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk, dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Uno fue detectado sobre las regiones de Oryol y Ryazan cada una.

07:24 Rusia Lanza Amplio Ataque Aéreo sobre Ucrania

Ucrania está experimentando un ataque extenso, según informes repetidos. "Explosiones en Kyiv en esta hora mientras Ucrania está bajo un masivo asalto con misiles y drones rusos desde tierra, aire y mar", informa "Kyiv Post" en X. El experto militar Nico Lange escribe que Rusia está disparando simultáneamente misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, y está utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es masivo". Se informan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante Checheno Reporta Pérdidas Ucranianas en Kursk

Combatientes de las fuerzas especiales chechenas "Achmat" y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales supuestamente destruyeron dos vehículos de combate de infantería, cinco vehículos blindados de combate y un tanque ligero de diseño francés (AMR) en la región de Kursk en el último día, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al comandante, el mayor general Apti Alaudinov. "En el último día, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, y hemos destruido un cañón", dijo. "A través de estos ataques a estas instalaciones militares, nuestra gente ha infligido graves pérdidas a las tropas ucranianas". Alaudinov agregó que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a destruir al enemigo en varias áreas y a liberar algunos asentamientos. Creo que este trabajo continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Aboga por Más Drones de Sacrificio PropioEl líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado a la creación y producción de más drones de sacrificio propio como componente vital de la preparación para la guerra, según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Esta declaración se produjo durante una demostración de drones producidos localmente. Los drones de sacrificio propio son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos, programados para chocar con objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes Shahed de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su colaboración militar. El ejercicio de drones, según KCNA, tuvo lugar el sábado en medio de tensiones crecientes con Corea del Sur. Las fotos oficiales muestran objetos blancos con alas en forma de X que se abalanzan hacia objetivos de tanques y detonan. Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap, los objetivos eran modelos de tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: 1.140 Soldados Rusos 'Eliminados' en 24 HorasSegún los registros militares ucranianos, 1.140 soldados rusos han sido eliminados o heridos en las últimas 24 horas. Esto eleva el número total de personal militar ruso "erradicado" desde el inicio del conflicto a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. En el último recuento, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev Advierte a Minsk Contra Cometer 'Errores Desastrosos'Ucrania ha aconsejado a Bielorrusia que retire sus contingentes de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de Minsk se insta a abstenerse de acciones hostiles y a retirar sus tropas de la zona fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia contra cometer "errores desastrosos" bajo la influencia de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según los informes ucranianos, entre las tropas en la frontera hay fuerzas especiales bielorrusas y mercenarios ex Wagner. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería, estacionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La declaración también subraya que Ucrania "nunca ha iniciado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador Ruso Informe Daños por Escombros de DronesEn la región rusa de Saratov, varios edificios residenciales han resultado dañados debido a los escombros de drones ucranianos derribados, según el gobernador regional. Las ciudades de Saratov y Engels han resultado afectadas, con todos los servicios de emergencia en alerta. Engels es el hogar de una base de bombarderos estratégicos de Rusia.

03:52 Defensa Aérea Reporta Ataque de Drones en KievLos informes ucranianos sugieren que los sistemas de defensa aérea están operativos en la región de Kiev para repeler los ataques de drones rusos. "Infiltrado de drones enemigos detectado! Los sistemas de defensa aérea de la región están activados", informe el administración militar regional en Telegram. No hay información disponible actualmente sobre posibles daños o víctimas.

00:19 Zelensky Describe el Ataque a la Squadra de Reuters como 'Preciso y Calculado'El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abordó el ataque con cohetes mortales a la plantilla de Reuters en su discurso nocturno. Un empleado murió y otros dos resultaron heridos en el ataque a un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, según informó la agencia. El fallecido fue identificado como el británico Ryan Evans, exsoldado de 38 años que trabajaba para Reuters desde 2022, asesorando a periodistas sobre cuestiones de seguridad en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió un "hotel urbano típico" destruido por un cohete ruso Iskander. El ataque fue "preciso y calculado". "Mis condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Fiscal General de Ucrania anunció una investigación preliminar en la plataforma Telegram. Ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no pudo confirmar si el cohete fue disparado por Rusia ni si el hotel fue objetivo intencional. No hay declaración rusa disponible.

Dado el conflicto ucraniano en curso, el ministro de Defensa de Ucrania urge a los aliados occidentales a aumentar las capacidades de alcance de Ucrania y levantar las restricciones para atacar instalaciones militares rusas, citando los intensos ataques rusos a su nación.

Dado el aumento de la tensión, el Grupo Wagner mantiene que sus mercenarios no están actualmente participando junto al ejército ruso en Ucrania, sino que solo están operando en Bielorrusia y África en este momento.

