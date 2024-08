- El ministro de Cultura Klepsch señala un aumento en la rugosidad del audio

La campaña electoral de 2024 es un nuevo desafío para la Ministra de Cultura y Turismo de Sajonia, Barbara Klepsch (CDU). "El ambiente ha cambiado", señala. "Las conversaciones son más directas". No es lo mismo que hace cinco o diez años. "Te abuchean, interrumpen, incluso de forma agresiva, y hasta los argumentos más sólidos a veces no encuentran eco". No lo ha notado tanto en su cargo.

En general, una tendencia positiva en cultura y turismo

La mujer de 59 años, originaria del Erzgebirge, forma parte del gobierno estatal desde 2014 y ejerció como Ministra de Salud hasta 2019. Al mirar atrás en los últimos cinco años, lo ve positivamente, a pesar de los obstáculos que supuso la pandemia de COVID-19 y el tiempo posterior. La cultura y el turismo han logrado superar la crisis. "Eso es un gran plus en la columna de créditos". Las cifras de visitantes, huéspedes y pernoctaciones se acercan a los niveles prepandémicos.

La tarea de revisar la ley del Kulturraumgesetz persiste

También está en marcha la revisión de la ley del Kulturraumgesetz. Este concepto único de financiación cultural se implementó a nivel nacional en 1994. Las ciudades de Chemnitz, Dresde y Leipzig forman cada una un espacio cultural urbano, junto con cinco espacios culturales rurales. Deciden de forma independiente la financiación de las instituciones y proyectos. El estado apoya a los municipios con 106 millones de euros.

Después de 30 años, la ley ahora requiere una revisión y ajuste, declaró Klepsch. El grupo de trabajo ya formado incluye a profesionales regionales y experiencia externa. Se espera que la ley sea rehecha para finales de 2025.

"Los fondos están asegurados", dijo la ministra. Los espacios culturales reciben fondos, presentan sus solicitudes, hay asesores, y el municipio también debe financiar una parte para su museo, biblioteca o otros proyectos. Esto asegura que estos fondos se utilicen sabiamente, incluso en tiempos inciertos.

La cultura es más que un extra

"Los municipios necesitan una financiación adecuada para cumplir con sus deberes", dijo Klepsch, especialmente cuando los fondos son ajustados y se deben establecer prioridades. Entre las prioridades están los jardines de infancia y la construcción de carreteras, pero también la cultura. "Es más que un extra, es un salvavidas y un factor de ubicación". Después de numerosos programas de ayuda, se necesita una estrategia de financiación estructurada desde el estado y las regiones que sea apropiada.

