- El ministro advierte de una mayor carga para las familias

La ministra de Asuntos Sociales de Sajonia-Anhalt, Petra Grimm-Benne, se opone a una mayor carga financiera para las familias en las cuotas de guardería. "Rechazo firmemente los recortes a expensas de las familias jóvenes", dijo la política del SPD. "La bonificación para hermanos es una ventaja para Sajonia-Anhalt y un claro señal a las familias con varios hijos. Los que quieren ahorrar aquí están ahorrando el futuro del país".

Actualmente, las familias con varios hijos en guardería, kindergarten y cuidado después de la escuela solo pagan por el hijo mayor. Los socios de la coalición CDU y FDP proponen que en el futuro las familias deban pagar por el hijo más joven en lugar del mayor. Esto reduciría los gastos en alrededor de 18 millones de euros, según el Ministerio de Asuntos Sociales. Este año, las asignaciones del estado totalizan alrededor de 449 millones de euros.

Una reforma así significaría una mayor carga para algunos padres, ya que el cuidado en la guardería (0-3 años) suele ser más caro que en el kindergarten (3-6 años). Por ejemplo, una familia con tres hijos en la ciudad de Thale (distrito de Harz) tendría que pagar 270 euros más al mes.

Los gastos de guardería han aumentado drásticamente

El debate gira en torno a las actuales negociaciones sobre el doble presupuesto y los gastos estatales aumentados para el cuidado de los niños en los últimos años. En 2013 se gastaron 205 millones de euros. Para 2026, el Ministerio de Asuntos Sociales ha anunciado 585 millones de euros, dijo el líder de la fracción de la CDU, Guido Heuer. "Esto no está en proporción, a pesar del aumento de los niños en los últimos años". No debería haber tabúes.

Grimm-Benne lo ve de manera diferente. "Los padres también deben poder confiar en tarifas estables y educación infantil de alta calidad en el futuro. Hemos establecido esto en el acuerdo de coalición", dijo el ministro.

Hasta ahora, se han utilizado fondos del gobierno federal para financiar la regulación de los hijos hermanos. Sin embargo, según un proyecto de ley aprobado por el gabinete federal, esto solo podrá continuar hasta finales de 2025. "A partir del 2026, el alivio de las tarifas debe ser asegurado con fondos estatales", anunció el Ministerio de Asuntos Sociales en Magdeburgo.

Los socialdemócratas se refieren al acuerdo de coalición. Allí, la CDU, el SPD y el FDP han acordado asegurar permanentemente el alivio para las familias - "también en caso de posible pérdida de fondos federales", se dice allí. Esto podría llevar a debates acalorados en las negociaciones del presupuesto estatal 2025/2026, ya que la CDU y el FDP quieren limitar los gastos.

"Tenemos que ver cómo lidiamos con esto, porque estamos raspando el límite de nuestra capacidad", dijo el líder de la fracción de la CDU, Guido Heuer, en referencia al presupuesto del estado. El político social Tobias Krull (CDU) enfatizó que un cambio en la regulación de los hijos hermanos no solo es aceptable sino también necesario. Pidió a los socios de la coalición "tener una discusión abierta y no solo decir lo que no es posible, sino también decir lo que es".

Grimm-Benne, como representante de los socialdemócratas del SPD en Sajonia-Anhalt, mantiene su compromiso con el acuerdo de coalición, que incluye la seguridad permanente del alivio de las tarifas para las familias con varios hijos. El SPD se opone firmemente a que las familias con varios hijos asuman la mayor carga financiera de las cuotas de guardería, como proponen los socios de la coalición CDU y FDP.

