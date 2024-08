El Ministerio Federal del Trabajo rechaza los recortes en las prestaciones estatales: aumentos realizados "de acuerdo con la ley"

**El Ministerio Federal de Trabajo ha rechazado la demanda de recortes en las prestaciones por desempleo del FDP. El reciente aumento de las llamadas tasas de necesidad estándar "se hizo de acuerdo con las disposiciones legales", dijo una portavoz del ministerio el lunes en Berlín. No hay "espacio para discreción" en este asunto. También señaló que una reducción no es legalmente factible. Hay una "protección legal de la posesión" para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, lo que significa que los pagos no pueden reducirse, sino que deben mantenerse al menos en el nivel actual.

Las tasas estándar habían aumentado significativamente en alrededor del 12 por ciento al comienzo de 2024. La razón fue la alta inflación del año anterior. Sin embargo, el aumento de precios ha disminuido desde entonces. Por lo tanto, la portavoz expresó la expectativa de que habría una "cifra cero" para las prestaciones por desempleo en el próximo año. La base para esto son los datos de la Oficina Federal de Estadística, que aún no están disponibles para la próxima fecha de referencia para ajustar las tasas estándar.

El portavoz del grupo parlamentario del FDP, Christian Dürr, le dijo al periódico "Bild" el lunes que debido a la caída más pronunciada de la inflación de lo esperado, las prestaciones por desempleo están actualmente alrededor de 14 a 20 euros demasiado altas al mes. Por lo tanto, "es necesario un ajuste a la baja". Sin embargo, esto está descartado por ley, según el Ministerio de Trabajo. La cantidad de prestaciones por desempleo, así como la asistencia social, se determina mediante un cálculo mixto que tiene en cuenta el 70 por ciento del desarrollo de los precios y el 30 por ciento del desarrollo de los salarios netos.**

