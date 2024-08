El Ministerio Federal del Interior quiere mejorar la protección contra armas y cuchillos

El Ministerio Federal del Interior tiene como objetivo endurecer las leyes de armas en Alemania. Según el ministerio, "la protección de la población contra el mal uso de armas y cuchillos debe mejorar", dijo un portavoz al "Tagesspiegel". "Hay una necesidad de acción legislativa aquí". El ministerio presentará "propuestas para cambiar las leyes de armas".

Las llamadas para cambiar las leyes de armas han aumentado en los últimos meses después de varios ataques con cuchillos. La ministra del Interior, Nancy Faeser, ya había pedido una prohibición general del porte de armas, especialmente cuchillos, en el transporte público en la primavera.

El gobierno del estado de Baja Sajonia impulsó un endurecimiento de las leyes de armas a través del Bundesrat a finales de mayo. Esto incluiría prohibir todos los cuchillos automáticos y otros cuchillos con una longitud de seis centímetros o más en público. Faeser dio la bienvenida a las correspondientes demandas del Bundesrat, dijo el portavoz del ministerio al "Tagesspiegel".

Sin embargo, remains unclear how quickly changes will come about. The Bundesrat had already criticized that a planned revision of gun laws by the federal ministry "has still not been agreed upon within the federal government after more than a year."

The acquisition and possession of certain knives, such as butterfly knives, are already prohibited. Violations can result in imprisonment of up to three years or a fine. According to the Interior Ministry, knives with a one-handed opening mechanism, so-called one-handed knives, as well as fixed-blade knives with a blade length of over 12 centimeters, may not be carried outside one's own home or property. Violations can result in a fine.

A pesar de la incertidumbre sobre el calendario de cambios, el portavoz del ministerio admitió que aún se están considerando las demandas del Bundesrat para endurecer aún más las leyes de armas, stating, "Es nuestra intención abordar estas preocupaciones". En respuesta a los ataques con cuchillos en aumento, el ministerio se centra en prohibir ciertos tipos de cuchillos, stating, "Es esencial evitar que estas armas caigan en manos equivocadas".

