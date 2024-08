El Ministerio Federal del Interior quiere mejorar la protección contra armas y cuchillos

Tras una serie de ataques con cuchillos en los últimos meses, los llamamientos a un cambio en el control de armas se han vuelto más fuertes. La Ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), ya había abogando por una prohibición general del porte de cuchillos en el transporte público en primavera.

El Bundesrat exigió un endurecimiento de las regulaciones a mediados de junio. Los estados pidieron una prohibición general de navajas automáticas y una prohibición del porte de cuchillos fijos de más de seis centímetros de longitud - actualmente, estos solo están prohibidos si miden más de doce centímetros.

Faeser dio la bienvenida a las correspondientes demandas de los estados. Según una portavoz del Ministerio, varios pedidos de los estados al gobierno federal están incluidos. "Esta iniciativa será examinada en el proceso legislativo por el gobierno federal".

Sin embargo, no está claro cuán rápido se producirán los cambios. Los regulaciones propuestas sobre el control de armas requerirían una revisión interna del gobierno, que aún no está completa, según una portavoz. Por lo tanto, "no se pueden hacer más declaraciones en términos de tiempo". El Bundesrat ya había criticado que un proyecto de ley sobre el control de armas anunciado por el Ministerio Federal lleva más de un año en consulta intergubernamental.

Los Verdes en el Bundestag también exigieron que "la reforma largamente esperada del control de armas" se aborde. La jefa de negocios parlamentarias, Irene Mihalic, le dijo a la agencia de noticias AFP que también encuentra la idea de la policía union "fundamentalmente muy buena" para crear incentivos para la entrega voluntaria de cuchillos peligrosos.

El presidente federal de la GdP, Jochen Kopelke, había exigido una amnistía para la entrega de armas cortantes el martes. También propuso un "bono de destrucción" en el que, por ejemplo, aquellos que entreguen un cuchillo mariposa prohibido recibirían una suscripción de un año al servicio de streaming Netflix.

"No tiene que ser la suscripción de Netflix, pero una pequeña incentivo puede motivar a más personas a entregar sus armas", dijo Mihalic. "Eso hace que Alemania sea un poco más segura".

En Alemania, la adquisición y posesión de ciertos cuchillos como los cuchillos mariposa ya están prohibidos. Una violación puede ser castigada con una pena de prisión de hasta tres años o una multa. Según el Ministerio del Interior, los cuchillos con una hoja abrible de un solo movimiento, conocidos como "unihanders", así como los cuchillos fijos con una longitud de hoja de más de doce centímetros, no pueden ser llevados fuera de su propia casa o propiedad. Las violaciones pueden acarrear una multa.

Las demandas del Bundesrat para endurecer las regulaciones de los cuchillos también incluyeron una prohibición del porte de cuchillos fijos de más de seis centímetros de longitud en el transporte público, lo que coincide con las iniciativas del gobierno federal en Alemania. Las reformas propuestas de control de armas, incl

Lea también: