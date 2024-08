- El Ministerio está revisando los informes de caducidad.

El Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia está realizando comprobaciones para determinar si ha habido una amplia caducidad de los procedimientos de investigación debido a la falta de personal en las fiscalías del estado. "Estamos revisando esto de nuevo", dijo un portavoz del Ministerio de Justicia de NRW a dpa. Se ha pedido a las fiscalías información relevante. El "Westfalen-Blatt" había informado anteriormente de que, por ejemplo, los procedimientos en la Fiscalía de Bielefeld estaban caducando sin procesar. Esto incluye infracciones de tráfico como pequeñas infracciones de velocidad en las que no se amenaza con la suspensión del carné.

La Unión Alemana de Justicia no descarta que miles de procedimientos podrían verse afectados en todo el estado. "Hemos recibido retroalimentación correspondiente de colegas de las fiscalías", dijo el presidente de la unión, Klaus Hammes. "En Colonia, solo se pudo evitar la caducidad en muchos casos ordenando 'horas extras' voluntarias".

Inicialmente, el Ministerio de Justicia de NRW afirmó que no había números que probaran una amplia caducidad debido a la falta de personal. "Parece que los números se están ocultando por los jefes de departamento y no se están reportando", dijo Hammes.

Las infracciones administrativas y los procedimientos penales son responsabilidad de los empleados de la unidad empresarial. Al beginning of the year, 800 estaban faltando en las fiscalías y los tribunales. "Debido a la sobrecarga, muchos procedimientos no pueden completarse. Esto es un hilo rojo que recorre todo el sistema de justicia", dijo Hammes. Muchos de los cargos vacantes no pueden llenarse debido a la falta de candidatos.

Amnistía por exceso de velocidad?

Algunos conductores que exceden el límite de velocidad pueden quedar impunes por simples infracciones de velocidad si presentan una objeción a su notificación de multa. "Después de una objeción, la fiscalía debe solicitar una fecha en el tribunal local en los siguientes seis meses. Si esto no tiene éxito, el asunto caduca", dice Christian Demuth, abogado especializado en derecho de tráfico en Düsseldorf. "Ocurre con más frecuencia que en el pasado que se produce una caducidad absoluta en las infracciones de tráfico. Sin embargo, esto no es lo habitual. También puedo imaginar que se debe a la falta de personal. Los procedimientos penales son procedimientos masivos. Cuantas más personas presenten objeciones, más difícil será para el sistema de justicia cumplir con la carga de trabajo". Sin embargo, los infractores de tráfico no pueden confiar en esto.

La Asociación de Jueces y Fiscales en NRW ni confirma ni niega una amplia caducidad: "Puede ser el caso, pero no lo sabemos. No tenemos números sobre ello", dijo el director estatal de la asociación, Gerd Hamme. Sin embargo, es un hecho que la cuota de carga de trabajo para el nivel intermedio Recently se ha calculado en un 118,4 por ciento, lo que significa que la carga de trabajo para los empleados individuales es muy alta.

Lea también: