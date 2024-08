El Ministerio de Finanzas identifica la posibilidad de una ayuda financiera adicional a Ucrania.

"El puchero está seco." Así es como se ha formulado la postura del gobierno alemán sobre la ayuda a Ucrania. En consecuencia, no se debe entregar más asistencia financiera. Sin embargo, el Ministerio Federal de Finanzas sigue abierto a evaluar "requerimientos adicionales". Lo mencionaron en un comunicado.

Alemania podría seguir proporcionando ayuda adicional a Ucrania siempre y cuando lleguen fondos de programas internacionales. El Ministerio Federal de Finanzas (BMF) dijo que está "dispuesto a revisar el suministro a corto plazo de más fondos" mientras tanto. Pero para que esto suceda, estos "requerimientos adicionales" deben estar "claramente establecidos y rastreables" para cumplir con todas las reglas presupuestarias y obtener la aprobación del Bundestag alemán. En este momento, no hay un "statement de requerimiento concreto". Por lo tanto, no se puede tomar ninguna decisión.

El embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, le dijo a "Bild am Sonntag": "La seguridad de Europa depende de la capacidad y la voluntad política de Alemania de continuar jugando un papel significativo en el apoyo a Ucrania". Kiév espera que el gobierno alemán encuentre formas de financiar nuestras necesidades de seguridad compartidas para este año. La ayuda militar para Ucrania es una inversión en la seguridad y una garantía de paz para Europa, dijo el embajador.

Inicialmente, se informó que el gobierno alemán no tenía intención de proporcionar nueva ayuda a Ucrania. Según un informe del "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), no hay dinero fresco disponible después de la planificación presupuestaria actual. Las entregas aprobadas aún se están realizando, pero las solicitudes adicionales del Ministerio de Defensa no se aprueban, según las instrucciones del Canciller Federal Olaf Scholz, según se informa. La razón son las medidas de ahorro del Cancillería y el Ministerio de Finanzas.

Analista militar expresa críticas

Según descubrió FAS a partir de documentos, correos electrónicos y conversaciones en varios edificios del gobierno y el parlamento alemán, el Ministro de Finanzas Christian Lindner propuso una solicitud similar en una carta al Ministro de Defensa Boris Pistorius el 5 de agosto. Se dice que "nuevas medidas" solo pueden ser aprobadas si "se asegura la financiación en los planes presupuestarios futuros". Para este año, ya se han reservado alrededor de ocho mil millones de euros para Ucrania. Para el año siguiente, el límite superior planeado es de cuatro mil millones de euros y se cree que estará sobrecargado. "Fin de la historia. El puchero está seco", dijo un portavoz del gobierno alemán a FAS.

El plan del gobierno alemán es financiar el apoyo a Ucrania a través de un nuevo fondo internacional, después del cual, tal como Recently agreed by the G7 group of countries, the frozen Russian assets will be used to aid Ukraine.

El analista militar Carlo Masala de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania en Múnich criticó este plan. Si bien es teóricamente posible hacer disponible el interés de los activos congelados para la compra de armas, Masala dijo: "hemos visto que esta decisión de utilizar activos rusos se tomó hace mucho tiempo y hasta ahora se ha avanzado poco".

Masala está preocupado de que el apoyo del presupuesto federal no pueda ser reemplazado. "Si la ayuda se reduce y pocos activos congelados de oligarcas ricos de la UE llegan a Ucrania, entonces, por supuesto, Ucrania tendrá menos armas en el futuro o podrá comprar menos". Esto afectaría el poder de combate de las fuerzas armadas ucranianas.

Masala piensa que el nuevo enfoque es defectuoso: "El problema principal con esta decisión es: incluso si se recopilan fondos adicionales para la ayuda militar en el final, daña la capacidad de planificación de Ucrania, del Ministerio Federal de Defensa y de los fabricantes de armas. Y hemos visto las consecuencias de la vacilación política en la guerra contra Rusia en los últimos años".

