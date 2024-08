El Ministerio de Defensa retira las nuevas regulaciones sobre el trato de la Bundeswehr con la Wehrmacht.

La nueva regulación ha "levantado dudas generales sobre si la directiva de tradición de 2018 es un compromiso claro de las Fuerzas Armadas alemanas con la democracia y el estado de derecho, sin hacer referencia a los tiempos de la Wehrmacht", dijo el portavoz. Con la retirada, "el ministerio está haciendo claro que no hay duda de que las Fuerzas Armadas alemanas están comprometidas con los valores del orden básico democrático y libre", agregó el departamento en el servicio de mensajería corta X.

La directiva de tradición emitida por el Ministerio Federal de Defensa en 2018 regula cómo las Fuerzas Armadas alemanas lidian con la herencia histórica de la Wehrmacht. En su núcleo, establece que las Fuerzas Armadas alemanas están comprometidas con la tradición, pero que la Wehrmacht en su conjunto no puede servir como modelo para las Fuerzas Armadas alemanas debido a sus acciones durante la dictadura nazi. Esto tiene como objetivo dejar claro que las Fuerzas Armadas alemanas son una institución democrática y no están en la tradición de la Wehrmacht.

Sin embargo, en sus "notas adicionales" publicadas en julio, el ministerio dijo que una gran parte de la generación fundadora de las Fuerzas Armadas alemanas fue reclutada de antiguos soldados de la Wehrmacht, algunos de los cuales se habían destacado por logros militares excelentes - y que estos hombres podrían ser parte de la tradición de las Fuerzas Armadas alemanas.

Críticos se quejaron de que esto también incluía a antiguos miembros de la Wehrmacht cuyas convicciones democráticas estaban en duda y que eran parcialmente venerados en círculos de extrema derecha.

Esta discusión ha llevado al Ministerio Federal de Defensa a "volver a revisar la formulación y retirarla del mercado", dijo el portavoz. El objetivo de la enmienda era en realidad "proporcionar más seguridad en el comportamiento" dentro de las filas. Sin embargo, ahora se ha demostrado "a posteriori que no fue beneficioso".

El portavoz dejó claro que "la excelencia militar" en la Segunda Guerra Mundial sola no es suficiente "para ser digno de tradición en el sentido de la directiva de tradición". También son dignos de tradición aspectos como la orientación de valores o el compromiso con la democracia y el estado de derecho.

