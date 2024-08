El miembro de la banda Slipknot Sid Wilson experimenta hospitalización debido a quemaduras.

En un incidente con una fogata, el DJ de Slipknot, Sid Wilson, sufrió lesiones intensas. Según su novia, Kelly Osbourne, el fuego se salió de control explosivamente. A pesar de esto, el músico está ansioso por aparecer en conciertos.

El famoso miembro de Slipknot y DJ de la banda de metal, Sid Wilson, fue llevado al hospital con quemaduras. Se informes que el incidente ocurrió mientras encendía una fogata en una granja que comparte con Osbourne y su hijo Sidney. La fogata aparentemente se convirtió en una explosión, como se muestra en las publicaciones de Instagram de Wilson y Osbourne.

Wilson publicó videos desde el hospital. En este desafortunado incidente, sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y los brazos, detallando en una publicación. Las heridas se pueden observar en los clips, con su piel mostrando un tono rojo brillante en los brazos y la cara, los labios hinchados y ampollas visibles.

Osbourne visitó a Wilson en el hospital. "No juegues con pilas de fuego", advirtió, acompañada de un movimiento de cabeza en una historia de Instagram. "Se convirtió en una llama y la disparó por todas partes".

A pesar de las quemaduras, el miembro de Slipknot, Wilson, sigue siendo desafiante en Instagram. "Estaré bien, y no me importa lo que cueste, me verán en la gira", aseguró en una publicación.

Además, la cuenta oficial de Instagram de Slipknot indicó: "Nuestro compañero Sid Wilson sufrió lesiones hoy debido a un fuego. Está recuperándose con su familia y aún estará en el escenario con nosotros durante nuestro concierto en Rocklahoma la próxima semana. Agradece todas las muestras de afecto y no puede esperar para verlos a todos pronto". Slipknot está programado para presentarse en el festival de tres días Rocklahoma en Oklahoma el 1 de septiembre.

