El mensaje del turismo en Maui que <unk>se ha logrado mantener<unk>

Un artículo de Lahaina: Un año después del incendio

Ua Aloha Maji, un residente de por vida en Lahaina, estaba en su casa en Lahainaluna, a unos 800 metros tierra adentro del centro de la ciudad cuando comenzó el incendio.

Desde su posición en la ladera, observó con incredulidad cómo las llamas provocaban pequeñas explosiones y devoraban casas y coches, llevándose con ellos a muchos de sus amigos, miembros de la comunidad y recuerdos de la infancia.

"Crecí en Lahaina; he estado aquí toda mi vida", dijo Maji. "Estaba tratando de mantenerlo todo junto".

Maji hizo lo que pudo para ayudar a los que le rodeaban. Con la electricidad cortada, fue de casa en casa con un generador, yendo a los frigoríficos de los vecinos para mantener su comida fresca, así como para cargar teléfonos y alimentar dispositivos médicos.

Pero no había nada que pudiera hacer para salvar Lahaina. El incendio rápido se llevó la vida de al menos 100 personas y destruyó más de 2.200 estructuras, incluidas casas, apartamentos y edificios históricos.

En un abrir y cerrar de ojos, Lahaina, una de las ciudades más históricas de Hawai‘i, había desaparecido.

Lo que siguió fueron días, semanas y meses de organización y apoyo comunitario. En el último año, hoteles en West Maui han alojado a más de 7.000 residentes desplazados. Organizaciones de base –oficiales e informales– han hecho horas incontables de trabajo desinteresado.

Maji dijo que había tres centros comunitarios en su vecindario solos.

"Todo el mundo realmente se levantó y ayudó a los demás a un nivel que nunca habíamos visto antes", dijo Maji. "Esto fue una elevación de la idea hawaiana de kōkua", el concepto de "ayuda" o dar desinteresadamente.

Sin embargo, un año después, la estabilidad a largo plazo para Maui sigue siendo elusiva. A pesar de tiempos difíciles y algunos sentimientos complicados, la isla está instando a los visitantes a volver y ser parte del proceso de recuperación mientras los residentes y los negocios continúan luchando económicamente.

"La tarea inmediata ante nosotros es clara: hacer saber a los visitantes que es un gran momento para volver y redescubrir la isla de Maui", dijo Ilihia Gionson, oficial de asuntos públicos de la Autoridad de Turismo de Hawai‘i.

Tiempos difíciles: ¿Puede el turismo ayudar?

En los días siguientes al incendio, el turismo en toda la isla se suspendió durante unas dos semanas para que los recursos pudieran dedicarse al esfuerzo de recuperación. West Maui permaneció cerrado a los visitantes hasta noviembre.

En ese momento, se pidió a los turistas que volvieran a la isla, pero fue una venta suave, porque aún había miles de residentes desplazados viviendo en habitaciones de hotel.

En los últimos meses, la Autoridad de Turismo de Hawai‘i (HTA) ha comenzado a enfatizar la importancia de dar la bienvenida y animar a los visitantes como parte del esfuerzo de recuperación más amplio.

"Nuestro objetivo es asegurarnos de que los residentes tengan los trabajos y oportunidades financieras para sanar y prosperar", dijo Mufi Hannemann, presidente de la junta de la HTA. "La seguridad laboral y financiera está directamente relacionada con la seguridad de la vivienda y los alimentos, que son vitales para la recuperación física y psicológica. Es nuestra sincera esperanza restaurar un sentido de seguridad y normalidad a los residentes de Maui después de haber enfrentado una pérdida y incertidumbre extremas".

Los impactos del bajón económico se destacaron el mes pasado en un estudio realizado por la Asociación de Salud Rural de Hawai‘i. Encontró que un número significativo de residentes del condado de Maui están sufriendo problemas de salud mental y tensión financiera. Muchos están pensando en dejar la isla debido a las pobres condiciones económicas después del incendio.

Maji dijo que conoce a muchas personas que encajan en esta descripción. Económicamente, dijo que sus gastos de vida se habían disparado en $1.500 al mes después del incendio, con sus facturas ahora totalizando $4.000 al mes.

"Y eso está en el extremo bajo de lo que la gente está pagando [en costos de vivienda y facturas]", dijo Maji.

En marzo, la HTA lanzó una campaña de recuperación llamada "Mākaukau Maui", que significa "Maui está listo". La idea era ayudar a revitalizar la economía de Maui, devolver a la gente al trabajo y señalar a los visitantes potenciales que son bienvenidos.

Pero hasta ahora, los visitantes no han captado el mensaje en los números que la isla necesita, y la economía sigue retrasada.

En los primeros seis meses de 2024, Maui vio una disminución del 23,8% en las llegadas de visitantes en comparación con el mismo período del año pasado, y una caída del 24% en el gasto de los visitantes. El número promedio de visitantes diarios en Maui estaba abajo en un 22% en junio de 2024 en comparación con junio de 2023.

Don Prestage, presidente de Sail Maui, dijo que dos de sus barcos estaban anclados en el puerto de Lahaina el día del incendio, pero estaban lo suficientemente lejos del puerto para evitar daños. Aún así, los incendios y el posterior descenso del turismo han tenido un efecto significativo en la empresa, incluyendo un cese completo de la actividad en las semanas siguientes al incendio y luego los problemas de mover sus operaciones desde Lahaina a Ma‘alaea, lo que tardó varios meses en obtener los permisos.

Dijo que lo peor ha sido ver a algunos de sus empleados dejar Maui debido al bajón económico.

"Ese ha sido uno de los aspectos más difíciles de ver", dijo Prestage. "La gente que no ha podido quedarse en la comunidad - la gente se fue [de Maui] porque no podían trabajar".

Sentimientos complicados

La recuperación del turismo ha sido lenta y difícil desde el principio debido a la magnitud de la devastación. Ahora, la recuperación sigue siendo lenta y difícil, y no hay una explicación única para ello.

Pero una razón podría ser que los sentimientos complicados sobre el momento adecuado para involucrarse en actividades de ocio sin preocupaciones mientras la población local lucha por reconstruirse se están transmitiendo a los visitantes potenciales.

Prestage dijo que muchos de sus clientes en Sail Maui en el último año han expresado que estaban reacios a visitar Maui porque no estaban seguros de si era apropiado venir y divertirse, especialmente en los primeros días cuando miles de residentes aún vivían en hoteles.

Protestas en el otoño también sin duda influyeron en la opinión pública, aunque esas protestas eran más sobre la crisis habitacional que contra el turismo.

“La gente con la que hablo dice, ‘Estábamos nerviosos por venir y temíamos no ser bienvenidos o queridos’”, dijo Prestage.

Los residentes de Maui han tenido la tarea difícil de equilibrar el esfuerzo de recuperación local y la crisis habitacional con el esfuerzo de recuperación económica de la isla en su conjunto. Prestage dijo que los propietarios de negocios “están en la posición incómoda de tener que avanzar más rápido” que la mayoría.

“Tenemos que ser respetuosos con tanta devastación y pérdida”, dijo Prestage. “Pero por otro lado, la gente necesita trabajar y hay personas que apoyan a otros miembros de la familia en la isla”.

Dijo que la gente debería recordar que la mayoría de los visitantes son respetuosos y vienen porque aman verdaderamente Maui.

Ben Shank, gerente general del Four Seasons Resort en Wailea, dijo que el mensaje inicial de Maui pidiendo a los turistas que no vinieran inmediatamente después del incendio era apropiado, pero “ha logrado mantenerse”, perjudicando la economía y continuando el impacto residual del incendio.

Asegurarse de que los visitantes sepan que son bienvenidos de vuelta a la isla es crucial para mejorar la situación económica, que es “clave para cómo la isla prospera”, dijo.

“Obviamente, hay personas que han sido afectadas dramáticamente, pero también hay una gran población de personas que se ayudan entre sí”, dijo Shank. “Al apoyar la isla y tener a la gente que viene y disfruta de ella, eso alimenta a toda la isla”.

Cómo visitar Maui

Maji está listo para recibir de vuelta a los visitantes.

Como practicante cultural de la organización sin fines de lucro local Kipuka Olowalu y músico local freelance, disfruta compartiendo su tierra natal con los visitantes y cree que deberían ser recibidos de la “antigua manera hawaiana”.

“En Lahaina, nuestros ancianos siempre fueron amables”, dijo. “Tenían empatía y amor por los extraños y nunca los juzgaban”.

Al visitar, Maji aconseja no quedarse en un Airbnb o alquiler de vacaciones en este momento debido a la crisis habitacional en curso. (Muchos alquileres de vacaciones han sido convertidos en viviendas de largo plazo para residentes desplazados, con más cambios posibles en el camino).

En cambio, recomienda quedarse en uno de los muchos bellos hoteles de Maui que emplean a locales, y buscar pequeñas tiendas y restaurantes.

“No solo quédate en un Airbnb y compra comestibles en Walmart”, dijo. “Ven a vernos”.

Al visitar establecimientos y conocer a personas locales, Maji dijo que no se debe preguntar sobre el incendio.

“Si alguien quiere hablar, lo hará”, dijo. “Muchas personas están realmente traumatizadas, así que no preguntes y no metas el dedo en la llaga. No exijas saber qué experiencia tuvo una persona”.

Al elegir actividades, Ashley Roussel, gerente de ventas en Sail Maui, dijo que los visitantes deben buscar empresas locales que promuevan los valores hawaianos en su programación, prioricen la concienciación ambiental, utilicen catering local e infundan un “sentido de lugar” en sus empleados y clientes.

Los visitantes no deben tener miedo de evaluar las empresas antes de darles su dinero.

“Creo que hay una oportunidad para que los visitantes sean selectivos en la forma en que participan con los proveedores aquí”, dijo Roussel. “Elige proveedores que muestren una capa adicional de conciencia del entorno cultural”.

Si deseas ir un paso más allá y tomar medidas directas en las comunidades locales, la HTA tiene programas de voluntariado en curso que también pueden obtenerte descuentos en tu estadía. Muchos hoteles también ofrecen tales paquetes. Asegúrate de preguntar al reservar.

Por amor a Lahaina

Junto con las viviendas residenciales, la mayoría del distrito histórico de Lahaina, incluido Front Street, fue destruida por el incendio forestal del 8 de agosto.

La reconstrucción y el futuro de esta área aún se discuten. Algunos han propuesto reconstruirla como era; otros han sugerido un cambio completo para protegerla de las subidas del nivel del mar y restaurar algunos de sus paisajes nativos y sitios culturales hawaianos originales.

La reconstrucción del distrito histórico podría hacerse de diversas maneras debido a las muchas vidas que Lahaina ha vivido.

Originalmente llamada Lele y conocida por su abundancia de árboles de pan (ulu), el área no comenzó a llamarse Lahaina hasta el siglo 17 o 18.

El nombre Lahaina se traduce como “sol cruel”. En el idioma hawaiano, los nombres de los lugares se utilizan para describir las condiciones y la personalidad de un área, para que se supiera qué esperar antes de llegar.

Lahaina sirvió como capital real de Hawái desde 1802 hasta 1845 antes de que se mudara a Honolulu en O‘ahu.

Durante este tiempo, Lahaina también fue un puerto ocupado, proporcionando un lugar de refugio para los barcos internacionales que exploraban el océano más grande del mundo. También fue el centro de la industria ballenera del Pacífico.

En 1820, llegaron los misioneros y establecieron una presencia en Lahaina. La Casa Baldwin, construida en 1834 y conocida como el “complejo misionero”, era la casa más antigua de Maui antes de quemarse en el incendio forestal.

En la mitad del siglo XIX, Lahaina se convirtió en una ciudad plantación durante la era del azúcar. La chimenea de la Compañía Molinera Pioneer, establecida en 1860, fue uno de los pocos hitos históricos que sobrevivieron al incendio.

Más recientemente, Lahaina se ha convertido en un centro de actividad y turismo, con restaurantes, tiendas y operadores turísticos.

Casi todo en esta zona ha sido destruido. Pero una cosa que aún remains es el famoso árbol de banyan de Lahaina, que fue plantado en 1873. Sufrió graves daños en el incendio, pero ha mostrado signos de vida en el último año.

La ortografía del nombre del lugar Lahaina ha sido el tema de un reciente debate público. Anteriormente, es posible que lo hayas visto escrito como Lāhainā, pero los expertos en lenguaje ahora dicen que Lahaina es la forma correcta de escribirlo, según los registros históricos.

Lahaina es amada por muchos que han visitado Maui, pero sobre todo por su población local. Maji dijo que envía su gratitud a todos los que han ayudado a su comunidad en el último año.

“Cada persona que ayudó, les agradezco personalmente y estoy agradecido por ellos”, dijo.

