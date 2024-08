El mejor tenista masculino Jannik Sinner mantiene su inocencia, afirmando que no ha cometido ningún delito, tras su fuga de una prohibición de dopaje.

El martes, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis declaró que el tenista italiano no era responsable de ninguna mala conducta o negligencia, a pesar de haber dado positivo por Clostebol, un esteroide anabólico, en niveles mínimos en una muestra recogida el 10 de marzo en el torneo de Indian Wells. Una muestra posterior recogida ocho días después también mostró trazas del esteroide a niveles bajos.

"No es perfecto antes de un Grand Slam, pero en mi opinión, sé que no he hecho nada malo", declaró el jugador de 23 años. "Siempre respetaré estas reglas antidopaje".

Sinner actualmente ocupa el primer puesto en la categoría masculina del US Open y se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald en la primera ronda la semana que viene.

En una publicación en las redes sociales el martes, Sinner atribuyó los resultados positivos a "contaminación involuntaria de Clostebol" como resultado del tratamiento de su fisioterapeuta. También reveló que su fisioterapeuta había estado aplicando un spray sin receta en su propia piel para tratar una pequeña herida, no en Sinner.

El viernes, Sinner anunció su separación de su fisioterapeuta Giacomo Naldi y su entrenador de fitness Umberto Ferrara debido a este incidente.

"Hemos trabajado juntos durante dos años, logrando mucho éxito y construyendo un equipo sólido a mi alrededor", compartió. "Sin embargo, debido a estos errores, no me siento lo suficientemente confiado como para continuar trabajando con ellos. Ahora solo necesito algo de aire fresco".

Sinner reconoció que no podía controlar cómo la situación podría afectar su reputación.

"Los que me conocen bien saben que no he hecho, y nunca haría nada, que vaya en contra de las reglas", dijo.

El viernes, el también jugador de la ATP Frances Tiafoe fue solicitado para comentar sobre Sinner. Tiafoe había perdido ante Sinner en la final del Cincinnati Open el lunes, un día antes del anuncio de la ITIA.

"Las autoridades relevantes tomaron su decisión - lo aclararon para competir. Eso es todo lo que puedo decir al respecto", dijo Tiafoe. "Buena suerte para él en el US Open, y solo estoy emocionado por mi propia preparación para el Open".

